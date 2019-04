Danuta Holecka została powołana na stanowisko szefowej "Wiadomości" - poinformował "Press".

Według "Pressa" Holecka w środę podpisała umowę.

Informację o awansie dziennikarki podał jako pierwszy nieoficjalnie portal DoRzeczy.pl.



"Jak powiedział nasz informator, Danuta Holecka obejmie stanowisko najpóźniej z dniem 1 maja, ale umowa została już podpisana. W poniedziałek ma zostać oficjalnie przedstawiona" - informuje "DoRzeczy".

Do tej pory p.o. szefa "Wiadomości" był Jarosław Olechowski.



Odejścia i powroty

Danuta Holecka związana jest z Telewizją Publiczną od 1993 r. Jako prowadząca główne wydanie "Wiadomości" debiutowała w 1997 r. Ponownie prowadzącą flagowy serwis informacyjny TVP była od sierpnia 2003 do października 2004 i w 2010. Po zmianach w TVP wprowadzonych przez PiS, w styczniu 2016 r. znów stała się jedną z głównych twarzy "Wiadomości" i jest nią do dzisiaj.



Od 20 marca 2016 r. prowadzi też program "Oczy w oczy" w TVP Polonia, a od stycznia 2017 r. programy: "Kwadrans polityczny" w TVP1 oraz "Rozmowę Polonii" w TVP Polonia.

Od 17 lipca 2018 r. jest też gospodynią wieczornego programu publicystycznego "Minęła dwudziesta". Holecka zasiada też w komisji etyki TVP.



Kontrowersje

Według najnowszego rankingu tygodnika "Wprost" Danuta Holecka uplasowała się dopiero na 13. miejscu w rankingu najbardziej rozpoznawalnych i opiniotwórczych polskich dziennikarek telewizyjnych.



Jak zaznacza "Wprost" dziennikarka budzi kontrowersje.



"Danuta Holecka mówi, że nie godzi się na dziennikarstwo napastliwe i nie podoba jej się styl prowadzenia wywiadów 'pouczający i przerywający w pół słowa'. Być może dlatego krytycy zarzucają jej zbyt fraternistyczne relacje z politykami, z którymi przeprowadza wywiady" - czytamy we "Wproście".



Holecka nie ukrywa swojego przywiązania do religii. W jednym z wywiadów powiedziała kiedyś, że ból zęba który mógł uniemożliwić jej pracę przy głównym wydaniu flagowego programu informacyjnego TVP, przezwyciężyła modlitwą.

"Wyszłam z newsroomu, uklękłam i zaczęłam prosić: Panie Boże, pomóż, bo zwariuję. (...) Niech pan sobie wyobrazi, że po chwili wstałam z kolan, wróciłam do swojego biurka, usiadłam przy komputerze i nagle poczułam, że mogę skoncentrować się na pracy" - powiedziała Holecka w wywiadzie dla "Do Rzeczy".





Słynny wywiad z prezesem PiS

Szerokim echem odbiła się też rozmowa Holeckiej z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, którą przeprowadziła w 2017 r. Pytała w nim o to, co "co jest największym osiągnięciem dwóch lat" rządów PiS według Kaczyńskiego, "co jeszcze się udało tak dobrze jak 500 plus?" oraz sama wymieniała sukcesy rządu.



Internauci i inni dziennikarze nie zostawili na niej za to suchej nitki.