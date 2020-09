- Do piątku "ziobryści" stroszyli się i opowiadali, jak to mają swoje zdanie, nie ugną się i nie poprą "tarczy", która ma chronić przestępców - mówił w programie "Debata Dnia" w Polsat News poseł KO Dariusz Joński, odnosząc się do sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem politycy PiS oraz Solidarnej Polski powinni ujawnić "haki".

W poniedziałek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro skomentował sytuację wokół Zjednoczonej Prawicy i zerwanych negocjacji koalicyjnych .

- Nawet w rodzinie kochających się ludzi dochodzi do napięć, sporów, emocji i konfliktów - stwierdził.

Jak zapewniał szef Solidarnej Polski, "koalicja rządząca jest dobrem" i chce, by "nadal trwała", mimo napięć, a jego partia jest "gotowa na rozmowy w sprawie ustaw" - "futerkowej" oraz "covidowej", wokół których toczy się spór w obozie władzy.

"Idziemy dalej"

Tego samego dnia głos zabrał również europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki.

"Przez pięć lat głosowaliśmy tak, jak PiS w 99,9 proc. głosowań. Walczyliśmy na pierwszej linii w najważniejszych bitwach. Dziś wspieramy ministra Zbigniewa Ziobrę. Chcemy dalej lojalnie realizować wspólny program Zjednoczonej Prawicy dla Polski. Jesteśmy mu wierni" - napisał na Twitterze.

Jak dodał, Solidarna Polska zgodziła się "oddać" Ministerstwo Środowiska w ramach rekonstrukcji rządu, mimo "gwarancji w umowie koalicyjnej".

Zapewnił też, że Ziobro nie mógł się tylko zgodzić na ustawę o "bezkarności" w obecnym kształcie.

"Jęki na Twitterze"

Sytuację wokół PiS i Solidarnej Polski skomentował w programie "Debata Dnia" w Polsat News Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- "Ziobryści" po prostu skomlą. Wydają dźwięki bólu, jakieś jęki na Twitterze i Facebooku. A do piątku się stroszyli i opowiadali, jak to mają swoje zdanie, nie ugną się i nie poprą "tarczy", która ma chronić przestępców - mówił w programie "Debata Dnia", nawiązując do projektu zmian w tzw. ustawie covidowej.

Joński dodał, że w kwietniu Solidarna Polska poparła "tarczę", w której "też były zapisy dotyczące bezkarności". - Wtedy im to nie przeszkadzało - stwierdził.



"Niech wyciągną haki"

Jego zdaniem kiedyś była "walka bulterierów pod dywanem", a teraz rozgrywki między frakcjami koalicyjnymi "dzieją się na naszych oczach".

- Mam sugestię do polityków PiS i Solidarnej Polski. Słyszymy o "hakach", które ma jedna i druga strona. Niech je wyciągną - zaproponował.

- Chciałby pan, co? - wtrąciła prowadząca "Debatę Dnia" Agnieszka Gozdyra.

- Uważam, że oni te haki mają - podsumował Dariusz Joński.