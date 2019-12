Darmowe leki dla ciężarnych w ramach rządowego projektu

Zagwarantowanie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do najczęściej stosowanych przez nie leków - to główne założenie projektu ustawy, który we wtorek przyjął rząd. Wykaz leków znajdzie się w obwieszczeniu refundacyjnym ministra zdrowia.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane przepisy mają umożliwić dostęp do bezpłatnych leków wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji do momentu zakończenia ciąży, położną podstawowej opieki zdrowotnej lub położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Uprawnienie będzie obejmować leki o kategorii dostępności "Rp", czyli na receptę, których stosowanie przez kobiety w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z pozostawania w ciąży.

Kto będzie mógł wystawić receptę?

Uprawnienia do wystawiania recept na leki objęte programem uzyskają lekarze ginekolodzy lub położne, którzy stwierdzili ciążę, oraz inni lekarze lub położne - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę.

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, szacuje, że dostęp do darmowym leków będzie miało rocznie ok. 400 tys. kobiet w ciąży.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wykaz darmowych leków zostanie opublikowany w pierwszej liście leków refundowanych po wejściu w życie ustawy. Na darmowe leki budżet państwa w pierwszym roku obowiązywania ustawy ma wydać ok. 14,5 mln zł.