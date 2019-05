- Zatraciliśmy zdolność do działania ponad podziałami w najważniejszych sprawach, a dotyczy to nie tylko Polski, ale też innych krajów UE - mówił w poniedziałek Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent wziął w poniedziałek udział w debacie z wiceszefem Komisji Europejskiej Franzem Timmermansem i byłym premierem, kandydatem Koalicji Europejskiej do europarlamentu Włodzimierzem Cimoszewiczem.

Zdjęcie Aleksander Kwaśniewski /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

Kwaśniewski przekonywał, że głębokość podziałów politycznych w wielu krajach Unii, także w Polsce, jest dodatkowym argumentem, by 26 maja, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, "siły proeuropejskie uzyskały odpowiednie wsparcie wyborców".

Reklama

Bo - jak dodał - alternatywą nie jest powrót do przeszłości, do "Europy ojczyzn", tylko "koniec Europy jako wspólnoty", powrót nacjonalizmów i konfliktów.

Głos Timmermansa

"Przez ostatnie 15 lat udało się Polsce osiągnąć niezmiernie dużo, razem osiągnęliśmy bardzo dużo, Polska zajęła miejsce wiodącego kraju w UE. Jedynymi, którzy mogą stanąć na drodze do pełnienia przez Polskę roli wiodącego państwa w UE są tylko i wyłącznie Polacy" - stwierdził Timmermans.

Zachęcał też Polaków, by w nadchodzących wyborach do PE "wybrali dobrze". "Mogę wam doradzić, żebyście wybrali kierunek proeuropejski, żeby był to wybór dobry, związany z zasadami, które stosują wszystkie państwa członkowskie oraz zgodne z tym, co Komisja Europejska chciałaby żeby polski rząd wdrożył" - powiedział Timmermans.

Zapytany o możliwość polexitu wiceprzewodniczący KE stwierdził, że "Polacy nigdy nie pozwolą na to, żeby jakakolwiek partia czy politycy wyprowadzili Polskę z UE".