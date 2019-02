Debata Interii "Odpowiedzialni za słowa"

Czy potrafimy mieć odmienne zdania i nie skakać sobie do gardeł? Razem z zaproszonymi ekspertami zapraszamy na debatę.

Chamscy i agresywni? A może opanowani i odpowiedzialni za słowa? Jacy jesteśmy w życiu realnym, a jacy w wirtualnym? Jakie są nasze elity? Odpowiedzi na te pytania poszukamy razem ze specjalistami podczas dzisiejszego spotkania.

"Czasem wystarczy tylko iskra, by uruchomić nienawiść. Widać to w codziennych dyskusjach np. przy stole. Ludzie zatracają umiejętność merytorycznej dyskusji, a kiedy dodatkowo zaczynają być przesiąknięci negatywnymi emocjami, które rozpalane są w debacie publicznej, zaczynają na siebie krzyczeć. Nasilają się postawy nieuznające jakiegokolwiek kompromisu: "albo się ze mną zgadzasz, albo cię wykluczam" - mówiła w rozmowie z Interią dr Alicja Bartuś, kierowniczka Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka.



Interia postanowiła podjąć temat i ze specjalistami porozmawiać o mowie nienawiści, wrogości i agresji. Na problem postaramy się spojrzeć z różnych perspektyw - życia codziennego, aktywności w sieci, polskiego prawa, języka i poziomu debaty publicznej oraz edukacji.



W dyskusji udział wezmą:



dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

dr Mikołaj Małecki, prawnik, ekspert prawa karnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor bloga Dogmaty Karnisty i wideobloga Pole Karne,



dr Grzegorz Ptaszek, prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej,

dr Bartosz Kwieciński, medioznawca, badacz propagandy, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kiedy?: Piątek, 8.02.2019 r., godz. 14:00

Gdzie?: De Revolutionibus, ul. Bracka 14



Spotkanie ma charakter otwarty, będzie transmitowanie na żywo na Facebooku. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na FB (TUTAJ!), ułatwi to także odnalezienie artykułów, które ukażą się po debacie.