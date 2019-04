W Polsce rozkręca się kampania przedwyborcza. Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" nazywa "Piątkę Kaczyńskiego" wielkodusznym rozdawaniem pieniędzy i przyznaje, że taktyka PiS jest skuteczna i zapewnia wysokie poparcie.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Maciej Witkowski /Reporter

Niemiecki tygodnik przypomina, że w tym roku w Polsce odbędą się dwa głosowania: do Parlamentu Europejskiego oraz wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu.

Reklama

"Jarosław Kaczyński - człowiek, który z zaplecza kieruje narodowo-konserwatywnym rządem, wyznaczył strategię na kampanię wyborczą. Jego partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wielkodusznie rozdaje pieniądze. Katalog dobrodziejstw obejmuje pięć prezentów wyborczych i nazywany jest "Piątką Kaczyńskiego" - pisze Jan Puhl w najnowszym wydaniu "Spiegla".

Autor wymienia między innymi świadczenie 500+ już na pierwsze dziecko, ulgi podatkowe dla młodych pracowników oraz więcej pieniędzy dla emerytów.

Jak zaznacza Puhl, Kaczyński ostrzega równocześnie przed rzekomymi niebezpieczeństwami. Prezes PiS twierdzi, że opozycja chce wprowadzić możliwie szybko, a nie jak zaplanowano w dalekiej przyszłości, walutę euro w Polsce. Zdaniem Kaczyńskiego doprowadziłoby to do podwyżek cen i do upadku polskiej gospodarki. Polska musi najpierw zrównać się z Europą Zachodnią, a dopiero potem przyjąć euro.

Dziennikarz "Spiegla" zwraca uwagę na plakaty wyborcze PiS z hasłem "Masz prawo do europejskiego standardu życia. To gwarantuje Prawo i Sprawiedliwość".

Przesłanie PiS do wyborców brzmi: "Świat wokół nas jest niebezpieczny i niesprawiedliwy, ale my was chronimy. PiS jest siłą, która troszczy się o to, aby Polacy nie ucierpieli".

"Ta propaganda odnosi skutek. W sondażach partia Kaczyńskiego prowadzi przed liberalną konkurencją" - podsumowuje Puhl w najnowszym "Spieglu".

Redakcja Polska Deutsche Welle