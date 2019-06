"Absolutnie dementuję, jakoby prezydent Andrzej Duda miał zaproponować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu kandydaturę swojego ministra Andrzeja Dery na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. To zupełnie nieprawdziwa informacja" - oświadczył wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Zdjęcie Paweł Mucha /Grzegorz Banaszak /Reporter

O tym, że taka propozycja padła, informowało radio RMF FM. Według ustaleń rozgłośni, zgody na ten pomysł miał nie wyrazić minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Reklama

"Nie. Mogę to absolutnie zdementować" - oświadczył Mucha w "Sygnałach Dnia" w Polskim Radiu. "Ani pan prezydent o to nie zabiegał, ani pan minister Andrzej Dera też się o to nie ubiegał" - podkreślił.

"To jest zupełnie nieprawdziwa informacja i mam to potwierdzone z prezydentem" - zaznaczył Mucha.

We wtorek prezydent powołał nowych ministrów. Rekonstrukcja rządu związana była m.in. z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których kilkoro ministrów uzyskało mandaty europosłów.

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin został wicepremierem, a Elżbieta Witek została powołana na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji, zastępując Joachima Brudzińskiego. Marian Banaś został powołany na stanowisko ministra finansów. Zastąpił on Teresę Czerwińską. Bożena Borys-Szopa została ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, zastępując Elżbietę Rafalską. Dariusz Piontkowski został powołany na stanowisko ministra edukacji narodowej, zastępując Annę Zalewską.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i Michał Woś zostali powołani na stanowiska ministrów - członków Rady Ministrów.

Piotr Mueller na stanowisku rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego zastąpił Joannę Kopcińską.