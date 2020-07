Na jesieni mogą nas czekać kolejne wybory. PiS zamierza ostro przyspieszyć w sprawie wyodrębnienia stolicy z województwa mazowieckiego - wynika z nieoficjalnych ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej". Według gazety projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu.

Zdjęcie Podział Mazowsza zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Według ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej" Prawo i Sprawiedliwość bardzo śpieszy się z zapowiadanym już wcześniej wyodrębnieniem stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Miałoby to doprowadzić do przeprowadzenia wyborów na terenie dwóch nowych województw.

Reklama

"Musimy to przeprowadzić jeszcze w tym roku, bo idzie nowy budżet unijny, w ramach którego musimy zgłosić nie 16, ale 17 województw i ich regionalne programy operacyjne na lata 2021-2027" - mówi dziennikowi polityk PiS.

Projekt prawie gotowy

Według gazety projekt jest niemal gotowy i do końca lipca trafi do Sejmu. Być może posłowie zajmą się nim w sierpniu, później ustawa najpewniej trafi na 30 dni do Senatu. Jak tłumaczy rozmówca "DGP", "Sejm zająłby się jego poprawkami na początku września tak, by w listopadzie mogły się odbyć wybory".

Gazeta podaje, że nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty, czyli tzw. obwarzanek. Podkreśla, że z takim pomysłem PiS nosi się już od poprzedniej kadencji, bo utworzenie województwa warszawskiego prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w parlamentarnej kampanii wyborczej we wrześniu 2019 r.

Dziennik podaje, że jest jedna różnica w obecnie przygotowywanym projekcie, a tym poprzednim. Wcześniej zakładano okres przejściowy, w którym funkcję marszałka województwa stołecznego pełniłby prezydent Warszawy, a stołeczna rada pełniłaby funkcję sejmiku. W nowych planach okresu przejściowego nie ma, co oznacza wybory w tym roku.

Zapowiedź blokady pomysłu

"PiS kieruje się wyłącznie politycznymi względami" - komentuje w rozmowie z gazetą marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i zapowiada, że będzie starał się pomysł zablokować.

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".