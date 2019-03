Z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że minister finansów Teresa Czerwińska nie godzi się na złamanie, zawieszenie czy likwidację umocowanej w prawie zasady powstrzymującej państwo przed nadmierną hojnością. Oznacza to, że umieszczenie w przyszłorocznym budżecie 500 plus na każde dziecko i trzynastej emerytury może być niemożliwe.

Zdjęcie Teresa Czerwińska i Mateusz Morawiecki /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /East News

Regułę wydatkową, na którą ma powoływać się Teresa Czerwińska, stworzył wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Ludwik Kotecki. W jego ocenie, "piątka Kaczyńskiego" w połączeniu z już wprowadzonymi nowymi sztywnymi pozycjami w budżecie spowoduje przekroczenie dopuszczalnego limitu wydatków aż o ok. 58 mld zł. Według niego PiS może zrealizować swoje obietnice tylko dzięki złamaniu reguły wydatkowej.



Tymczasem Czerwińska, przemawiając w ubiegłym tygodniu na Forum Bankowym, mówiła, że reguła ta "jest kluczowym narzędziem konstrukcji budżetu obok przestrzegania norm fiskalnych zawartych w pakiecie stabilności i wzrostu".

Jak pisze "DGP", jej słowa mogą oznaczać brak zgody na jakiekolwiek majstrowanie przy regule wydatkowej i konflikt w rządzie. "Sytuacja jest trudna i będzie wymagała wielu ryzykownych zabiegów księgowych. Przez rok może jakoś się uda, ale nie da się tak planować każdego budżetu" - mówi z rozmowie z "DGP" osoba z Ministerstwa Finansów.



"Nowa piątka PiS" to: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, trzynasta emerytura, obniżenie kosztów pracy, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.