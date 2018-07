"DGP": Staryk może przejąć obowiązki Gersdorf

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", Krzysztof Staryk może przejąć obowiązki I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.

Zdjęcie Małgorzata Gersdorf /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Od wtorku w życie wchodzą przepisy, na mocy których sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia, a nie złożyli oświadczeń o woli dalszego pełnienia urzędu, mają przejść w stan spoczynku.

Reklama

Sytuacja wywołuje spór, bo sędzia Małgorzata Gersdorf planuje pozostać na stanowisku. Inaczej widzą to rządzący. Wprowadzają przepisy stopniowo, a jeszcze dziś prezydent ma wydać postanowienie o przejście w stan spoczynku obecnej I prezes SN.



Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" prezydent Andrzej Duda może wyznaczyć osobę, która będzie pełnić dotychczasowe obowiązki Gersdorf. Według ustaleń gazety te ma pełnić sędzia Krzysztof Staryk.



Zdaniem "Dziennika Gazety Prawnej" może to prowadzić do dwuwładzy. Zresztą wraz z Gersdorf w stan spoczynku ma przejść 10 innych sędziów. Na wyznaczenie nowych jest czas do września.



Więcej w "DGP"