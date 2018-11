Dlaczego wierzący decydują się na pogrzeby świeckie?

​Pogrzeby świeckie przestają być kojarzone z praktykami ustroju socjalistycznego czy fanaberiami celebrytów. Na ostatnie pożegnanie bez udziału księdza decydują się również osoby wierzące.

Pogrzeby humanistyczne, czyli całkowicie świecka ceremonia pochowania zmarłego, były domeną okresu PRL-u, kiedy państwo promowało niereligijną oprawę rytuałów przejścia, w tym śmierci. Dziś odżegnuje się niesławne skojarzenia, nawiązując do wzorców zachodnich.

Jak podkreśla w rozmowie z Interią dr Radosław Tyrała, socjolog z Wydziału Humanistycznego AGH, w europejskich krajach Zachodu od kilku lat tendencja do organizowania pogrzebów humanistycznych przybiera na sile. Zjawisko to obserwuje się także w Szkocji, gdzie w tym roku uroczystości świeckie zyskały moc cywilno-prawną.

Bez schematów

Tym, co przede wszystkim odróżnia pogrzeb świecki od wyznaniowego, jest jego zindywidualizowany charakter. To, jak wygląda ceremonia, zależy przede wszystkim od bliskich osoby zmarłej.

- Pochówki religijne są schematyczne, oparte na jednej księdze, jaką jest Biblia. W przypadku pochówków niereligijnych odchodzi się od narzuconego przez instytucję Kościoła rzymsko-katolickiego schematu. Pojawia się możliwość doboru treści, muzyki i symboliki, które nawiązują do życia osoby zmarłej - mówi dr Tyrała.

- W przypadku pogrzebów religijnych mamy do czynienia z jednym aktorem ceremonii, jakim jest kapłan. Jest miejsce na wspominki bliskich, ale w przypadku ceremonii humanistycznych tego miejsca jest o wiele więcej. Rodzina może poprosić celebransa o wypowiedzenie konkretnych słów, ma również możliwość wygłoszenia własnej mowy pogrzebowej - tłumaczy socjolog.

Zindywidualizowany charakter ceremonii może polegać np. na przytoczeniu cytatów z ulubionych książek zmarłego czy odtworzeniu lubianej przez niego muzyki. Istnieje większa swoboda w organizacji pogrzebu oraz gwarancja, że odbędzie się on według wcześniejszych ustaleń rodziny czy wytycznych zmarłego.

"Polska rytuałem stoi"

Dr Tyrała zwraca uwagę na kulturowe przyzwyczajenia żegnania się ze zmarłymi.

- Polska, o czym mówi socjologia religii, rytuałem stoi. Odnosi się to szczególnie do oprawy rytuałów przejścia. Mówi się o 2-4 proc. pochówków niereligijnych w Polsce, z roku na rok jest ich coraz więcej, ale daleko nam do wspomnianej Szkocji - mówi. Jak jednak zauważa mój rozmówca, na ostatnie pożegnanie bez udziału księdza decydują się także osoby wierzące.

Zmarły może zastrzec rodzaj pochówku w testamencie, ale zdarza się, że decyzję podejmuje rodzina, która chce pożegnać bliskiego w sposób, jaki zna.

Co po śmierci?

Podczas dyskusji na temat pogrzebów świeckich rodzi się pytanie o rekompensatę braku wiary w zbawienie i ponowne spotkanie ze zmarłym. Socjolodzy mówią o strategiach pocieszania. Zwracają jednak uwagę na ich małą skuteczność.

- Częstym elementem przekazu osób niereligijnych jest mówienie: "Nie wierzymy w życie po śmierci, co czyni nasze życie tutaj, na ziemi tym bardziej istotnym. Nie mamy tego elementu pocieszenia, który mają osoby wierzące". To utrudnia sytuację, ale nadaje w tym ujęciu głębszy sens tymczasowej, doczesnej egzystencji - wyjaśnia dr Tyrała.

- Kiedy stykamy się z ostatecznością śmierci, może czasem lepiej jest milczeć - dodaje.

Ewa Majewska