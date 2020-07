Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące nowego narkotyku, który w ostatnim czasie został wykryty na terenie Polski. Chodzi o należącą do grupy opioidów, silnie uzależniającą substancję pod nazwą etazen, będącą pochodną heroiny i fenantylu.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Narkotyk był sprzedawany na terenie Łodzi jako "dopalacz" - czysta substancja w postaci szarego proszku o wysokim stężeniu. Jest zamiennikiem heroiny lub fenantylu.

Reklama

Jak informuje w ostrzeżeniu publicznym GIS - narkotyk może przybierać też postać suszu do palenia, liquidu do e-papierosa oraz sprayu do nosa.

Zdjęcie Nowy, niebezpieczny narkotyk trafił do Polski. / GIS /

Szczególnie niebezpieczny

GIS ostrzega, że należący do grupy opioidów etazen jest szczególnie niebezpieczny ze względu na właściwości toksyczne oraz dużą siłę działania. "Przyjmuje się, że jest 60 razy mocniejszy niż morfina" - informuje GIS.

Skutkiem zażycia opioidów są zaburzenia świadomości. Osoba, która przyjmie tego typu substancję, jest zwykle splątana, przysypia. Widać u niej wąskie, "szpilkowate" źrenice. Może mieć bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze oraz groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym - prowadzące do śmierci - całkowite zatrzymanie oddechu.