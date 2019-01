Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź przybył do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie operowany jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Zdjęcie Do szpitala, w którym jest operowany prezydent Adamowicz, przybył abp Głódź / Adam Warżawa /PAP

Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez mężczyznę, który podczas odliczania do "Światełka do nieba" o godz. 20.00 w niedzielę wtargnął na scenę.

Po ataku napastnik został sprowadzony ze sceny przez pracowników ochrony i zatrzymany, a prezydent Gdańska reanimowany i przewieziony do szpitala. Rzeczniczka prezydenta Magdalena Skorupka-Kaczmarek na konferencji prasowej powiedziała dziennikarzom, że jest on operowany. Stan prezydenta Gdańska jest określany jako poważny.

Abp Sławoj Leszek Głódź napisał w komunikacie opublikowanym na stronie diecezji gdańskiej, że ogromnym bólem i smutkiem napełnił go dramat, który dotknął Pawła Adamowicza i jego najbliższych.



"Natychmiast po otrzymaniu tej informacji wraz z kapłanami udałem się do kaplicy, aby gorąco modlić się o ocalenie jego życia i powrót do zdrowia. Wierzę, że Pan Bóg podtrzyma tę nić życia" - przekazał metropolita gdański. Dodał, że łączy się więzami empatii i solidarności z rodziną prezydenta Gdańska. Zaapelował o modlitwę w jego intencji.



W kaplicy przy kościele na gdańskim Przymorzu, tzw. okrąglaku, odbyła się msza święta w intencji zdrowia prezydenta Gdańska. Zebrani modlili się, śpiewali kolędy i prosili o powrót do zdrowia Pawła Adamowicza. Mszę odprawił proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca ksiądz prałat Andrzej Paździutko.

