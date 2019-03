3-4 kwietnia odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu; Izba będzie procedować rządowe projekty ustaw dot. wysokości świadczeń emerytalnych, finansowego wsparcia rodzin i przywracania połączeń komunikacyjnych - poinformowała w środę PAP wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek (PiS).

Zdjęcie Sejm, zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Według wstępnego harmonogramu prac Sejmu, w kwietniu posiedzenie zaplanowano w dniach 10-12 (środa-piątek). Jednak - jak poinformowała Mazurek - Konwent Seniorów podjął również decyzję, o skreśleniu pierwszego dnia tego posiedzenia (10 kwietnia). Jak dodała, posiedzenie to będzie kontynuowane w dniu 25 kwietnia (czwartek).



O tym, że w kwietniu odbędą się dodatkowe posiedzenia Sejmu, napisał również na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński. "W kwietniu odbędą się 2 dodatkowe posiedzenia Sejmu. Na wniosek premiera Sejm zajmie się między innymi rządowymi projektami ustaw dotyczącymi wysokości świadczeń emerytalnych, wsparcia finansowego rodzin, a także przywracania połączeń komunikacyjnych pomiędzy powiatami i gminami" - poinformował Kuchciński.

We wtorek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował PAP, że premier zwrócił się do marszałka Sejmu o zwołanie dwóch dodatkowych posiedzeń Izby - w pierwszym oraz w ostatnim tygodniu kwietnia.

"Piątka PiS"

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji partii przedstawili propozycje programowe, tzw. nową piątkę PiS, które obejmuje wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastkę" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Po ogłoszeniu nowej piątki PiS szef KPRM poinformował w Radiu Plus, że premier zwróci się do marszałka Sejmu z prośbą o zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu.

W ubiegłym tygodniu premier wraz z ministrami przedstawili "mapę drogową" realizacji projektów z nowej piątki PiS. Zgodnie z zapowiedzią projekty dotyczące "500 plus" na pierwsze dziecko, "trzynastki" dla emerytów, zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i niższego PIT-u oraz projekt ws. przywrócenia połączeń komunikacyjnych będą gotowe jeszcze w marcu. Projekt "Emerytura plus" został już przedstawiony w ubiegłym tygodniu, natomiast - jak informowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska - projekt dotyczący przywrócenia połączeń autobusowych ma zostać przedstawiony w tym tygodniu.