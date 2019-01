"Mamy do czynienia z sytuacją dramatyczną, ale prezydent jest pod dobrą opieką" - mówi lekarz Jerzy Karpiński w rozmowie z TVN24.

Zdjęcie Prezydent Gdańska został zabrany do szpitala/fot. Adam Warżawa /PAP

Jutro ma zostać zorganizowana konferencja prasowa.

Reklama

"Sytuację można ocenić jako bardzo poważną, natomiast wszyscy liczymy na to, że pan prezydent dojdzie do zdrowia i będzie mógł wśród nas niedługo sam się wypowiadać. Chciałbym uspokoić, że jest pod troskliwą opieką" - powiedział Jerzy Karpiński - dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.



- Liczę na to, że jutro rano uzyskamy wszyscy dobre informacje. Mam taką nadzieję, za wcześnie, by podsumowywać efekt działań służb medycznych - dodaje Jerzy Karpiński.



Doktor Karpiński potwierdził, że doszło do reanimacji, po której prezydent Gdańska mógł zostać przetransportowany do szpitala.





Prezydent znajduje się w Uniwersyteckim Szpitali Klinicznym.