Do silnego wstrząsu doszło we wtorek w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach. Trwa akcja wyprowadzania górników; nie ma informacji o osobach rannych.

Jak powiedziała we wtorek PAP Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor ds. komunikacji KGHM Polska Miedz, wstrząs w Rudnej miał siłę górniczej "siódemki". "Trwa akcja wyprowadzania górników w kopalni; nie mam informacji o poszkodowanych" - powiedziała dyrektor.