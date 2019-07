Prezydent USA Donald Trump złoży wizytę w Polsce w dniach od 31 sierpnia wieczorem do 2 września; 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie - poinformował szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Zdjęcie Donald Trump /AFP

Prezydencki minister podkreślił, że o szczegółach wizyty poinformuje w oficjalnym komunikacie Biały Dom, prawdopodobnie jeszcze we wtorek.

Prezydent Andrzej Duda 12 czerwca w Waszyngtonie powiedział, że prezydent USA Donald Trump otrzymał zaproszenie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "I wiele wskazuje na to, że robi wszystko, by w tych uroczystościach wziąć udział - mówił Duda.