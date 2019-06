Czy Donald Tusk powróci do polskiej polityki jako lider opozycji? Podczas wystąpienia szefa Rady Europejskiej w Gdańsku nie padły żadne deklaracje, ale jak twierdzą eksperci w rozmowie z Interią, jego zaangażowanie się w sprawy krajowe "ma konkretny cel".

Zdjęcie Donald Tusk w Gdańsku /Lukasz Dejnarowicz /FORUM

We wtorek w Gdańsku szef Rady Europejskiej Donald Tusk wygłosił przemówienie podczas wiecu zorganizowanego w ramach Święta Wolności i Solidarności z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Były premier, niczym symboliczny lider opozycji, zachęcał m.in. do mobilizacji w walce o władzę. Jego przemówienie zbudowane zostało częściowo na porównaniu PiS do władzy komunistycznej.

Reklama

"Jak ja słyszę dzisiaj tłumaczenie - nie gniewajcie się, ja nie mogę tego słuchać - że oni mają media publiczne, telewizję publiczną, nic nie możemy zrobić. Wtedy tamci też mieli media publiczne i wszystkie pozostałe media (...) Ok, wasza telewizja publiczna, nasz internet. Przecież to jest proste. Naprawdę nie musimy czekać na łaskę pana Jacka Kurskiego" - mówił.

"Stał się liderem zjednoczonej opozycji"

Dr hab. Piotr Chrobak z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego ocenia, że przychylność mediów publicznych nie jest najważniejsza w walce o poparcie.

"Liczy się to, które z ugrupowań potrafi być skuteczniejsze i lepiej wyczuwać potrzeby oraz nastroje społeczne. Jak na razie lepiej zrobił to PiS, więc przed Koalicją Europejską jest jeszcze sporo pracy, jeżeli chce wygrać jesienne wybory" - mówi politolog w rozmowie z Interią.

"Wybory do PE pokazały, że pozycja Donalda Tuska, choć mocna, jest nieco słabsza niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Świadczy o tym m.in. fakt, że mimo jego zaangażowania w kampanię do PE, Koalicja Europejska poniosła porażkę, zdobywając aż o siedem punktów procentowych głosów mniej niż PiS" - kontynuuje ekspert.

Według dra Chrobaka "Tusk stał się liderem, który stanął na czele zjednoczonej opozycji", a jego coraz większe zainteresowanie kampanią przed jesiennymi wyborami stawia przed opinią publiczną pytanie: "czy jako przewodniczący Rady Europejskiej powinien tak aktywnie angażować się w wewnętrzną politykę jednego z krajów członkowskich?".

"Che być postrzegany jako patron, mistrz"

Nieco inne zdanie w tej kwestii wyraża dr Olgierd Annusewicz z Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

"Wczorajsze wystąpienie pokazało to, że Donald Tusk nie chce ponieść porażki - co nie jest oczywiście niczym zaskakującym - ale w związku z tym nie zamierza się zaangażować w to, żeby być mężem opatrznościowym. Raczej chce być postrzegany w charakterze patrona, mistrza, kogoś, kto wyznacza kierunki, mówi, jak postępować" - tłumaczy dr Annusewicz.

"Nie spodziewałbym się, że Tusk stanie w pierwszym szeregu i pójdzie walczyć. Raczej będzie stał na wzgórzu i mobilizował, wskazywał kierunki, ale nie będzie wydawał rozkazów, ani tym bardziej wykonywał rozkazów innych osób. To trochę rola ustawienia się ponad to wszystko, ale z jasną intencją kogo wspiera i komu kibicuje" - uważa specjalista ds. marketingu politycznego.

"Pozostaje w rozkroku"

Co zauważyć można w wypowiedzi byłego premiera - w ocenie dra Annusewicza - to niewątpliwie fakt, iż szła w kierunku apelowania "nie poddawajcie się", niż "nie poddawajmy się". Pomimo tego, zacierają się różnice między grupą wyborców popierających środowiska opozycyjne, a grupą sympatyków Donalda Tuska.

"Myślę, że jeśli jest grupa, która tęskni za Tuskiem, to można założyć, że jednak dzisiaj popiera opozycję i można by ich z góry zaliczyć do osób głosujących na partie opozycyjne" - mówi ekspert.

Czy oznacza to, że apel Tuska zmobilizuje elektorat środowisk opozycyjnych, co w praktyce przełoży się na wynik wyborów parlamentarnych? Dr Annusewicz nie wyklucza sytuacji, w której wkład Tuska w kampanię przedwyborczą odegrałby znaczącą rolę w zwycięstwie nad PiS-em. Założenia te pozostają jednak w sferze domysłów, ponieważ przewodniczący Rady Europejskiej pozostaje w "rozkroku", tzn. "mówi: jestem z wami, ale nie włączam się aktywnie" - tłumaczy dr Annusewicz.

"Jest wytrawnym politykiem"

Oceniając wystąpienie Tuska w Gdańsku, nasi rozmówcy zwracają również uwagę na atrybuty dyplomaty.

"Jest wytrawnym politykiem" - przyznaje dr Chrobak. "Tusk ma jedną z lepszych zdolności do nawiązywania dialogów, do pokazywania siebie jako osoby otwartej na cudze poglądy" - ocenia dr Annusewicz.

Wiec Wolności i Solidarności na Długim Targu w Gdańsku 1 13 Zobacz zdjęcia Autor zdjęcia: Adam Warżawa Źródło: PAP 13

Podejmie ryzyko?

Czy te cechy oraz podejmowanie konkretnych inicjatyw w kraju budują jego pozycję przed startem w wyborach prezydenckich?

"Gdyby ktoś wpadł na pomysł, że Donald Tusk będzie jeździć tuskobusem ponownie i będzie odwiedzał małe miejscowości, myślę, że to mogłoby mieć potem relatywnie istotny wpływ na wynik. Pytanie, czy jemu się będzie chciało i nawet nie tyle co wziąć do pracy, tylko ryzykować porażkę. Bo jeśli wsiądzie do tego tuskobusa i objedzie wszystkie te miejscowości, i na koniec okaże się, że PiS wygra i prezydentem pozostanie Andrzej Duda czy zostanie ktokolwiek inny reprezentujący PiS, to trochę ryzykuje. Z drugiej strony w polityce trzeba ryzyko podejmować. Pytanie, na ile Tusk w wieku 62 lat po siedmiu latach bycia premierem - najdłużej w historii Polski po 1989 roku - po pięciu latach bycia szefem Rady Europejskiej, będzie chciał to ryzyko podejmować.

Tusk nie zacznie budować swojej pozycji w wyborach prezydenckich do momentu, w którym będą rozstrzygnięte wyniki wyborów parlamentarnych z prostego powodu - gdyby on dzisiaj zadeklarował, że staje do walki o prezydenturę w 2020 roku, a koalicja przegrałaby wybory parlamentarne, które będą za cztery miesiące, to mogłoby się to bardzo negatywnie odbić na Tusku i jego szansach politycznych.

Jeśli natomiast on poczeka z tą decyzją i np. na fali pozytywnego wyniku wyborczego, albo wręcz przeciwnie, na fali porażki opozycji powie, że czas wejść i znowu coś zrobić w polskiej polityce, to wtedy wejdzie do tej kampanii nieobciążony ewentualną porażką wyborczą" - mówi dr Annusewicz.

"Na pewno ma konkretny cel"

Mniej sceptyczny jest dr Chrobak.

"Jedno jest pewne" - przekonuje. "Po stronie dzisiejszej opozycji nie ma takiego drugiego polityka jak Donald Tusk, który potrafiłby tak umiejętnie dotrzeć do ludzi i porwać za sobą tłumy. Mimo kilkuletniej nieobecności Tuska w krajowej polityce, nie wyrósł mu żaden konkurent i raczej już nie wyrośnie.

Jego coraz większe zaangażowanie, zwłaszcza w okresie ostatnich kilku miesięcy, w naszą krajową politykę ma na pewno jakiś konkretny cel. Właściwie jako polityk zdobył już praktycznie wszystko, więc prezydentura byłaby ukoronowaniem jego wieloletniej obecności w życiu politycznym. Czy tak się stanie, nie wiadomo. Jednak obserwując Tuska, wydaje się, że zachowuje się w taki sposób, jakby planował powrót do polskiej polityki i chciał zawalczyć o najwyższy urząd w państwie" - ocenia.

"Z ewentualnym sukcesem będzie mu się dość łatwo zintegrować" - podsumowuje dr Annusewicz.

Z ust byłego premiera nie padły na razie żadne deklaracje. Według dra Annusewicza odpowiedzi na pytanie, czy Tusk ogłosi swoją kandydaturę na prezydenta, nie otrzymamy do czasu rozstrzygnięcia wyborów parlamentarnych.