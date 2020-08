"Perfect Timing Day: przyznać wielkie podwyżki prezydentowi, rządowi i parlamentowi w rocznicę strajku 1980, w czasie rewolucji u najbliższego sąsiada, w szczycie pandemii, kiedy zaczyna się głęboka recesja" - napisał na Twitterze były premier Donald Tusk.

Zdjęcie Donald Tusk /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Były premier i były szef Rady Europejskiej skomentował w ten sposób projekt nowelizacji w sprawie wynagrodzeń dla najważniejszych osób w państwie, przygotowany przez PiS.

Reklama

Zakłada on znaczne podwyżki dla prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów. Przykładowo - pensja prezydenta wzrosłaby z 12 tys. do 26 tys. zł brutto miesięcznie, a posła z ośmiu tys. do ponad 12 tys.

Pierwszy raz pensję otrzymałaby też pierwsza dama. Przewidziane dla niej wynagrodzenie wynosiłoby 18 tys. złotych.



Jak wyliczane będzie wynagrodzenie dla najważniejszych osób w państwie? Wyjaśniamy