"Żeby wejść do strefy euro, trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę finansową, więc póki co, nie ma tematu" - ocenił w czwartek były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Zdjęcie Donald Tusk /AFP

W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował do szefa Koalicji Europejskiej, przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny i szefa Kukiz'15 Pawła Kukiza projekt "deklaracji zabezpieczenia interesów finansowych państwa polskiego i jego obywateli", mający zapewnić, że waluta euro może być wprowadzona w Polsce dopiero, gdy "Polska gospodarczo będzie na poziomie największych krajów UE, a Polacy osiągną europejski poziom życia".

W czwartek na temat przyjęcia euro przez Polskę wypowiedział się na Twitterze Donald Tusk. "Żeby wejść do strefy euro, trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę finansową, więc - póki co - nie ma tematu" - napisał był premier.

Prezes PiS, informując o wysłaniu do szefów formacji parlamentarnych projektu deklaracji - który sam już podpisał - powiedział, że chodzi o to, by wszystkie formacje, łącznie z PiS, zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzony euro "zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na zachód od naszych granic".