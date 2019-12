Były premier Donald Tusk przyznał, że nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich w 2025 r. - informuje poniedziałkowy "Super Express".

Zdjęcie Donald Tusk promuje w Polsce swoją książkę /Leszek Szymański /PAP

Dziennikarz "SE" na sobotnim spotkaniu w Warszawie zapytał Tuska, czy bierze pod uwagę swój start w kolejnych wyborach.

Reklama

"Wszystko biorę pod uwagę. Oj, nawet jakieś bardzo czarne scenariusze, nawet i to, co może być za pięć lat, albo i to, kogo może nie być. Tak, biorę to pod uwagę" - cytuje wypowiedź Tuska "SE".