Donald Tusk zabrał głos w sprawie Sądu Najwyższego

Polacy zasługują na niezależne sądownictwo. Ten, kto atakuje lub chce podważyć niezależne sądownictwo w Polsce, szkodzi Polakom - powiedział dziennikarzom w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Zdjęcie Donald Tusk /AFP PHOTO / GEOFF ROBINS /East News

Donald Tusk odpowiedział w ten sposób na prośbę o komentarz do informacji, że na mocy obowiązujących przepisów pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku.



"Jedno jest pewne, Polacy zasługują na niezależne sądownictwo, podobnie jak inne narody w obrębie naszej cywilizacji, bo niezależne sądownictwo sprzyja obywatelom. Może nie zawsze władzy, ale dla obywateli jest to rzecz niezwykle ważna. Jest to czasami jedyna gwarancja ich wolności, ich praw" - oświadczył.

Reklama

"Dlatego - niezależnie od zdarzeń, których nie chcę komentować, gdyż nie czuję się kompetentny, jeśli chodzi o ocenianie na bieżąco tej sytuacji - moja generalna uwaga będzie zawsze taka sama. Ten, kto wspiera i chroni polskie niezależne sądownictwo, ten pomaga Polakom. Ten, kto atakuje lub chce podważyć niezależne sądownictwo w Polsce, szkodzi Polakom" - powiedział.

Z Strasburga Łukasz Osiński