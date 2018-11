Doniesienie ws. włoskiej neofaszystki. Śledczy z Krakowa zbadają sprawę

Śledczy z Oświęcimia przesłali prokuraturze rejonowej Kraków Krowodrza doniesienie Muzeum Auschwitz ws. neofaszystki, która na uroczystości upamiętniającej Benito Mussoliniego we Włoszech miała koszulkę z napisem "Auschwitzland" – podała prokuratura w Oświęcimiu.

Zdjęcie Auschwitz; zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka w rozmowie z PAP wyjaśnił w poniedziałek, że tego typu sprawami - decyzją krakowskiego prokuratora okręgowego - zajmują się śledczy z Krakowa Krowodrzy. Dlatego też doniesienie zostało przekazane.

Zdarzenie miało miejsce ponad tydzień temu. Członkowie i sympatycy ruchu Forza Nuova spotkali się w Predappio, w rodzinnych stronach Mussoliniego, na obchodach rocznicy jego marszu na Rzym w 1922 r., zakończonego zdobyciem przez niego władzy.

Kształtem nawiązywał do Disnaylandu

Jedna z działaczek ruchu ubrała czarną koszulkę, na której umieszczony był kształt głównej bramy w obozie Auschwitz II-Birkenau, gdzie Niemcy na masową skalę mordowali przede wszystkim Żydów. Pod wizerunkiem bramy znajduje się napis "Auschwitzland", który kształtem liter nawiązuje do Disnaylandu.

Jej zdjęcia ukazały się w mediach i wywołały protesty nad Tybrem.

"Wielu oburzonych internautów z Włoch przesyłało do Muzeum informacje o tym wydarzeniu. Takie użycie symboliki Auschwitz jest okropne z ludzkiego punktu widzenia. Jest to przede wszystkim wyraz braku szacunku dla pamięci tych wszystkich, którzy cierpieli i byli mordowani w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz - w tym dla 7,5 tys. włoskich Żydów deportowanych do obozu. Mamy nadzieję, że Włosi zareagują na ten bolesny incydent" - skomentował to wydarzenie w ubiegłym tygodniu rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel.

Włoszka złamała polski kodeks karny?

Placówka zarazem złożyła doniesienie do prokuratury, w którym wskazała, że Włoszka mogła złamać dwa artykuły polskiego kodeksu karnego - publicznego propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, czy rasowych, za co grozi do 2 lat więzienia, a także znieważenie pomnika lub miejsca pamięci, za co grozi kara ograniczenia wolności.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 2,1 mln osób, w tym ok. 115 tys. Włochów.