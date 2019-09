Druga Wielka Lekcja Ekologii! Zapraszamy

Jak zrobić las w żarówce i biżuterię z makulatury? Z czego składają się panele fotowoltaiczne? Jak wygląda wnętrze zamiatarek i polewaczek jeżdżących po krakowskich ulicach i dlaczego woda z kranu jest taka dobra? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy 2. Wielkiej Lekcji Ekologii, która odbędzie się 7 października (poniedziałek). W programie znalazły się m.in. wycieczki do Ekospalarni Kraków, Lamusowni i Ogrodu Doświadczeń oraz panel naukowo-edukacyjny organizowany przez Politechnikę Krakowską. Wydarzenie jest skierowane do osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Zdjęcie Zapraszamy na 2. Wielką Lekcję Ekologii /materiały prasowe

Wstęp wolny! Na część atrakcji obowiązują wcześniejsze zapisy, które rozpoczną się 23 września (poniedziałek) o godz. 10:00.

Reklama

Głównym celem Wielkiej Lekcji Ekologii jest kompleksowe zaprezentowanie proekologicznych działań realizowanych na rzecz mieszkańców Krakowa przez Gminę Miejską Kraków, miejskie spółki komunalne i jednostki miejskie. W szczególności tych związanych z poprawą jakości powietrza, gospodarką niskoemisyjną i nowatorskim system gospodarki odpadami.

- O tym jak ważne są działania związane z ekologią, dbanie o czyste powietrze, wspólną przestrzeń i komfort życia mieszkańców wiedzą wszyscy. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele osób, służb i jednostek jest w to zaangażowanych każdego dnia - mówi Małgorzata Marcińska Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. zarządzającej TAURON Areną Kraków. - My postanowiliśmy to pokazać i to w jednym miejscu podczas Wielkiej Lekcji Ekologii.

- Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy po raz kolejny zaprosić mieszkańców Krakowa, a w szczególności uczniów krakowskich szkół do spędzenia dnia w TAURON Arenie Kraków, wzięcia udziału w licznych warsztatach, wykładach, pokazach, konkursach i zabawach związanych z szeroko pojętą ekologią. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak wspólnie dbać o środowisko i o nasze miasto.

Eko Dom i las w żarówce

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wejść do Eko Domu TAURON Areny Kraków i dowiedzieć się jak oszczędzać wodę i prąd w domu, jak wyeliminować ze swojego życia plastikowe opakowania i siatki na zakupy oraz w jaki sposób dać rzeczom drugie życie?

Jak na Eko Dom przystało nie może w nim zabraknąć także roślin antysmogowych. Tuż po godz. 12:00 takie rośliny będą mogli odebrać uczestnicy wydarzenia.

Na płycie Areny Głównej stanie ekologiczny park maszyn, czyli pojazdy i urządzenia wykorzystywane przez miejskie spółki w codziennej pracy: zamiatarki, polewaczki, śmieciarki, koparka, beczkowóz, a także autobusy z taboru krakowskiego MPK, ekologiczne samochody wykorzystywane przez Straż Miejską i Policję oraz stacja ładowania samochodów elektrycznych.

Warsztaty i wykłady

W programie będą warsztaty i gry uczące tego jak segregować śmieci, czym jest smog, jak zrobić las w żarówce i biżuterię z makulatury, tego co robić, aby nie zanieczyszczać wody oraz jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych? Będzie można zobaczyć kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. W arenie stanie też mobilne laboratorium, w którym będzie można dowiedzieć się czym jest niska emisja i jakie są sposoby jej ograniczenia?

Goście wezmą udział w panelu naukowo-edukacyjnym prowadzonym przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, którego tematem przewodnim będzie gospodarka niskoemisyjna miasta i odnawialne źródła energii. Nad programem merytorycznym panelu czuwa dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. Politechniki Krakowskiej.

Zobacz Ekospalarnię i Lamusownię

W programie wydarzenia jest też zwiedzanie Ekospalarni Kraków przy ul. Giedroycia, Lamusowni przy ul. Nowohuckiej (dojazd z areny autobusami elektrycznymi zapewni MPK), TAURON Areny Kraków oraz wizyta w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Parku Lotników Polskich. Na zwiedzania obowiązują wcześniejsze zapisy online.

Warto wiedzieć

2. Wielka Lekcja Ekologii odbędzie się w TAURON Arenie Kraków 7 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-15:30. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 12:00.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale na część zajęć i zwiedzania prowadzone będą zapisy online, które rozpoczną się w poniedziałek, 23 września, o godz. 10:00, pod adresem e-mail: zapisy@tauronarenakrakow.pl. Zapisy będą prowadzone do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. W e-mailu należy podać liczbę uczestników, wybraną godzinę oraz kontakt do osoby rezerwującej miejsca.

Organizatorami Wielkiej Lekcji Ekologii są: Gmina Miejska Kraków oraz Agencja Rozwoju Miasta S.A. zarządzająca TAURON Areną Kraków.

Partnerami głównymi są: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Krakowski Holding Komunalny S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Partnerami wydarzenia są: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, TAURON Polska Energia S.A., Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Fundacja EKON, Stowarzyszenie Czysta Polska, Fiorello, Amos - produkty szkolne i kreatywne.

Patroni medialni: Interia, RMF MAXXX, TVP3 Kraków, Deccoria, Miasto Dzieci, Magiczny Kraków, dwutygodnik miejski Kraków.pl, TelewizjaKraków.pl.