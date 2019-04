Wtorek, 9 kwietnia, to drugi dzień bezterminowego strajku nauczycieli, zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Pod znakiem zapytania stoją środowe egzaminy gimnazjalne. Zapraszamy na naszą relację na żywo.

Zdjęcie Strajk w jednym z warszawskich przedszkoli /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Pisze do nas użytkowniczka Mamaduo:



"Przedszkole nr 133 we Wrocławiu zamknięte - pomimo informacji od MEN, że nie mają prawa i muszą zapewnić opiekę dziecku. Kuratorium milczy, gmina milczy - a przepraszam, Prezydent koszulkę nosi z poparciem dla nauczycieli i proponuje godzinę z ZOO za złotówkę. Tylko że ja potrzebuję opieki dla dziecka od 6:30 do 16:00 i taką umowę podpisałam z przedszkolem i gminą Wrocław. Dziecko drugi dzień ze mną w pracy - zerowy komfort dla mnie, współpracowników i dziecka. Wyjścia innego nie ma, w pracy mam terminy, mąż jak nie pracuje, to nie zarabia. Opieka ZUS? A kto mi odda pensję? Nie stać mnie na 80% wynagrodzenia! Dla mnie to skandal, nauczyciele pokazali, gdzie maja rodziców i nauczycieli".



Michał Dworczyk przyznał, że w niektórych szkołach z powodu "złej woli" egzaminy gimnazjalne mogą się nie odbyć.



TVN24: W poniedziałek w Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie nie odbyły się wewnętrzne egzaminy dyplomowe.



We Wrocławiu może być problem z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego, bo protestuje tam ponad 90 procent szkół - podaje RMF FM.



Dworczyk: W tym roku każdy uczeń będzie mógł podejść do egzaminu.

Szef KPRM powtórzył apel o zawieszenie protestu na czas egzaminów.



Michał Dworczyk zadeklarował, że rząd jest gotowy na "doprecyzowanie" rządowej propozycji, która leży na stole.



Aktor Michał Żebrowski z poparciem dla nauczycieli:



RMF: Rząd liczy na to, że w razie przedłużenia strajku rodzice stracą sympatię do nauczycieli i cały protest wygaśnie - w województwach popierających PiS, jak np. w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu, nawet do końca tygodnia.



Jak usłyszeliśmy w kancelarii premiera, rząd nie chce iść nauczycielom na rękę, bo to nie ma sensu - nie chodzi nawet o brak pieniędzy, bo te zawsze się znajdą. Chodzi o to, że PiS nie widzi zysku w akceptowaniu żądań związkowców - informuje Krzysztof Berenda z RMF FM.

Urzędnicy kancelarii premiera na dowód pokazują tabelkę, z której wynika, że nauczyciele najmocniej strajkują na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, w Zachodniopomorskiem i w Łódzkiem, czyli regionach popierających Platformę Obywatelską. - Nawet gdybyśmy dali im te pieniądze, to i tak na nas nie zagłosują- tak mówi jeden z urzędników kancelarii premiera.

Jak ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF, rząd nie planuje wychodzić z nową ofertą dla strajkujących nauczycieli.

- Potrzebny był wstrząs, żeby poważnie porozmawiać o sprawach oświaty - uważa Michał Dworczyk. - Jeśli mówimy o europejskich standardach wynagrodzeń, to nie możemy pominąć tego, ile w Europie nauczyciele spędzają czasu przy tablicy - zwrócił uwagę.

Dworczyk: Niestety nie wszystkie centrale związkowe chciały porozumienia.



- Przez długi czas płace nauczycieli były zamrożone i teraz ponosimy tego konsekwencje - mówi w TVN24 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.



Pisze do nas Ania z Warszawy:



"Nauczyciele chcą podwyżek? A kto ich nie chce? Słyszę opowiadania, że ich nie stać na wakacje dla dzieci i jak im przykro słuchać, że ich uczniowie byli na wakacjach za granicą. Moje dzieci na wakacjach były tylko raz i to nad polskim morzem, dzieci znajomych, po wielu wyrzeczeniach wyjeżdżają na obozy wakacyjne w kraju, żeby rodzice mogli pracować. Gdzie oni maja tych bogatych uczniów? (...) Poza tym czy etyczne jest, żeby nauczyciele w miejscowości liczącej 60 tyś mieszkańców, gdzie koszty życia są przynajmniej o połowę niższe niż w dużych miastach zarabiali tyle samo. Powinny być widełki do pensji zasadniczej. Kolejna sprawa, nauczyciele mówią, że młodzi nie garną się do zawodu nauczyciele. To ogromna bzdura. Ja i mąż ukończyliśmy kurs pedagogiczny. Szukaliśmy rok pracy jako nauczyciele. Nie pojawił się ani jeden etat (zapraszam na stronę kuratorium lubelskie). (...) Chcecie podwyżek ok, ale najpierw weryfikacja, kto i jak uczy. Niech kadra licząca 50+ zwolni etaty młodym, którzy są pełni zapału i chcieliby uczyć, przekazywać wiedzę, mają wizję pracy z młodymi ludźmi. Zlikwidujmy przywileje i dodatki (kartę nauczyciela). Bo w bajki, że zaczniemy się starać, jak dostaniemy podwyżki to ja nie wierzę".



Pisze do nas Sylwia, matka dwójki dzieci:



"Uważam, że nauczyciele nie powinni się poddawać i walczyć do końca. Jak teraz się ugną, to nigdy nic nie wywalczą. Jeżeli rodzice są tacy mądrzy, to ciekawe, czy sami pracowaliby za takie pieniądze i mieli w tym misję. Czemu ludzie pracujący na etatach zmieniają zakład pracy, żeby lepiej zarabiać, przecież też mogą pracować za mniejsze pieniądze i spełniać misję, przecież każda praca jest ważna. Rozumiem problem z opieką dla dzieci, ale dlaczego rodzice nie krytykują rządu, że nie chce dać nauczycielom godnie zarobić? Tylko dają wszystkim innym, a nie mogą dać godnych zarobków nauczycielom, którzy zajmują się naszymi dziećmi".



Nauczyciele strajkują m.in. w XX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku:



Zdjęcie Strajk nauczycieli w Gdańsku / Mirosław Pieślak / Agencja FORUM

Możecie wyrazić swoją opinię na temat strajku za pomocą naszej ankiety lub FORMULARZA. Napiszcie, jak wygląda sytuacja w szkole, do której uczęszczają wasze dzieci.

Czy popierasz strajk nauczycieli? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy popierasz strajk nauczycieli? Popieram 48% Nie popieram 49% Nie mam zdania/ Trudno powiedzieć 3%

głosów: 93977

- Ja jestem dyrektorem i strajkować nie mogę, ale wszyscy jesteśmy razem i się wspieramy. Tu chodzi przede wszystkim o godność zawodu nauczycielskiego. Za takie pieniądze, jakie zarabiają młodzi nauczyciele, prawie niemożliwe jest utrzymanie rodziny - mówi dyrektor Danuta Kozakiewicz.



- W mojej szkole rodzice są zaniepokojeni, ale całym sercem za nauczycielami - komentuje dyrektor SP nr 103 w Warszawie.



W komisji egzaminacyjnej w SP nr 103 w Warszawie zasiądą katecheci i nauczyciele, którzy nie strajkują. - Oprócz tego tłum rodziców chce nam pomagać - dodaje dyrektor Kozakiewicz.



- Egzaminy w mojej szkole zostaną przeprowadzone - mówi TVN24 Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.



Ryszard Proksa w "Dzienniku Gazecie Prawnej" odpiera zarzuty, że jest łamistrajkiem: "Nic podobnego. Jako Solidarność mieliśmy bardzo jasne postulaty i te postulaty zostały spełnione, to dlaczego mieliśmy strajkować?". Nie umawialiśmy się ze związkami zawodowymi, że za wszelką cenę będziemy protestować. To nie był nasz cel" - powiedział.



Mimo że szef oświatowej "Solidarności" Ryszard Proksa podpisał porozumienie z rządem, to w strajku uczestniczy także część nauczycieli z "Solidarności", m.in. z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.