Duda po spotkaniu z Czaputovą. O czym rozmawiali?

Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek z Zuzaną Czaputovą, która składa wizytę w Polsce. Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent wyraził wdzięczność, że odwiedza ona w pierwszej kolejności "kraje wspólnoty wyszehradzkiej". Zdaniem polskiego prezydenta to pokazuje, jak duże znaczenie Zuzana Czaputova "od samego początku swojej prezydentury, swojego urzędowania przywiązuje do tego, co jest ważne także i dla nas, a mianowicie do współpracy w ramach UE i współpracy regionalnej". "O tym właśnie m.in. rozmawialiśmy dzisiaj" - oświadczył Duda.

Jak podkreślił, wśród tematów rozmów wymienił współpracę w ramach V4, a także w ramach Trójmorza, w tym jeśli chodzi o rozwój infrastrukturalny - drogowy i kolejowy. "Nie ukrywam, że namawiałem panią prezydent do zaangażowania się we współpracę w ramach Trójmorza, bo uważam, że jest to dobry projekt dla naszej części Europy, dla Europy Centralnej, który przybliży nasze kraje w tym aspekcie - Morze Czarne, Adriatyk, Bałtyk" - mówił Duda. "Wierzę w to, że ta współpraca w ramach Trójmorza będzie się na najbliższych latach rozwijała" - podkreślił.

Poruszono kwestie bezpieczeństwa oraz sądownictwa

Duda poinformował, że podczas spotkania była też mowa o kwestiach bezpieczeństwa, w tym sytuacji na Ukrainie. Wyraził zadowolenie, że wspólnie z Czaputovą mają wspólne spojrzenie na tę kwestię.

"Obydwoje mamy przekonanie, że trzeba wspierać Ukrainę zarówno w jej dążeniu do stabilności, do tego aby zachować pełną suwerenność, pełną niepodległość, a więc do zakończenia także okupacji Donbasu, Ługańska i Krymu, ale przede wszystkim także żeby były realizowane działania reformatorskiej, działania proeuropejskie Ukrainy. To jest bardzo ważne, żeby Ukraina zbliżała się pod każdym względem do państw UE i wspólnoty euroatlantyckiej" - powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, podczas spotkania poruszono też temat wymiaru sprawiedliwości. Dodał, że Czaputova pytała go o "kształt sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce". "Rozmawialiśmy o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, o sposobie w jaki sędziowie są wybierani do Izby Dyscyplinarnej, jaka jest jej rola i znaczenie" - wskazał Duda.

"Mówiłem pani prezydent, że Izba Dyscyplinarna stanowi odpowiedź na bardzo niestety złą ocenę polskiego wymiaru sprawiedliwości przez polskie społeczeństwo. To jest bardzo ważne, aby w sposób transparentny była realizowana odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów" - podkreślił prezydent. Wśród tematów rozmów pojawiły się też kwestie związane z ochroną środowiska i ochroną klimatu - poinformował.

Czaputova: Eurokomisarzowi Szefczoviczowi powinno się udać

Na konferencji prasowej po spotkaniu z polskim prezydentem Czaputova została zapytana, o jakie teki będzie zabiegać w Komisji Europejskiej.

"Zgodziliśmy się z panem prezydentem, że to nie jest dobry wynik, że ten region nie będzie miał swojego przedstawiciela, jeśli chodzi o najwyższe stanowiska w ramach Unii Europejskiego" - powiedziała słowacka prezydent. "Jeśli chodzi o ambicje Republiki Słowackiej, wydaje mi się, że eurokomisarzowi Szefczoviczowi powinno się udać zostać przedstawicielem do spraw energetyki tak, jak to było dotychczas" - powiedziała.

Pytany o tę samą kwestię, prezydent Andrzej Duda stwierdził: "Z całą pewnością mogę powiedzieć, że będziemy zabiegali o taki urząd komisarza w ramach Komisji Europejskiej dla Polski, który będzie pozwalał najlepiej zrealizować polskie interesy". Jak dodał, tych obszarów jest kilka. "I dzisiaj na ten temat trwają negocjacje polityczne, proszę mnie tutaj nie zmuszać do tego, abym cokolwiek przesądzał" - powiedział.

Prezydent odniósł się także do wyboru Ursuli von der Leyen jako kandydatki na przewodniczącą Komisji Europejskiej. "Uważam, że decyzje polityczne muszą odzwierciedlać wolę wyborców wyrażoną w głosowaniu, więc jeżeli partie socjalistyczne, w efekcie także socjaliści na poziomie Parlamentu Europejskiego przegrywają wybory (...), to nie bardzo rozumiem, dlaczego polityk reprezentujący to właśnie ugrupowanie miałby stanąć na czele Komisji Europejskiej" - mówił Andrzej Duda. Jak dodał, jest to dla niego "dążenie sprzeczne z wynikiem wyborów".

"Jest dla mnie czymś całkowicie naturalnym, że kandydatką na urząd szefa KE jest polityk, która jest wyłoniona przez EPP - partię, która wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała. Jest to dla mnie naturalny, demokratyczny wynik odzwierciedlający wybory do Parlamentu Europejskiego" - podkreślił. Jak dodał, w tej sytuacji wybór socjalisty byłby dla niego "głęboko niedemokratyczny".

"Nasze stosunki nie dotyczą tylko gospodarki"

"Jest to rzeczywiście jedna z moich pierwszych wizyt. Chcemy pokazać, że chcemy współpracować z Polską, że chcemy kontynuować naszą tradycję wizyt w sąsiednich krajach i budowanie dobrych, przyjacielskich stosunków. Polska jest bardzo ważnym partnerem w inwestycjach, w gospodarce. Rozmawialiśmy o perspektywach bliższej współpracy transgranicznej. Nasze stosunki nie dotyczą tylko gospodarki. Bardzo ważna jest wspólna historia, wartości" - podkreślił prezydent Słowacji na konferencji prasowej po spotkaniu z Andrzejem Dudą.

Wspomniała też współpracę dysydentów w czasach komunistycznych. Przypominała, że to Polska była pierwszym krajem w regionie gdzie przeprowadzono częściowo wolne wybory i doprowadzono do wolności słowa. "Dla nas wszystkich z tego regionu Polska była wielką inspiracją" - powiedziała Czaputova. Wymieniła Lecha Wałęsę, Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Kaczyńskiego. Jak mówiła, dzięki nim i innym osobom, doszło do zjednoczenia Europy i współpracy w ramach czwórki wyszehradzkiej.

"Powtórzyłam, że współpraca w ramach wspólnoty, czwórki wyszehradzkiej, jest bardzo aktualna, że jeśli ma to mieć jakiś sens, musimy budować na naszych regionalnych interesach, że musimy dążyć do europejskiej integracji, tak by nasza współpraca przynosiła pozytywne rezultaty. Uważam, że musimy dążyć do wspólnych europejskich rozwiązań. Tylko tak będziemy mogli doprowadzić do realizacji celów Unii Europejskiej, jak i czwórki wyszehradzkiej" - zaznaczyła prezydent. Według niej nasze kraje powinny być liderami współpracy, jeśli chodzi o takie wyzwania, jak robotyzacja, automatyzacja i zmiany klimatyczne.

"Rozmawialiśmy także o naszej współpracy w ramach bezpieczeństwa. Zgadzamy się, że NATO jest podstawą obrony. Jesteśmy sojusznikami, dobrze funkcjonujemy wspólnie. Jedności w ramach NATO potrzebujemy również w stosunkach z Rosją. Ja osobiście bardzo żałuję, ponieważ jestem przekonana, że nasza współpraca z Rosją jest bardzo ważna, ale do tego potrzebne jest poszanowanie prawa międzynarodowego" - zaznaczyła Czaputova. "Podziękowałam panu prezydentowi za jego stosunek do spraw związanych z Ukrainą. Jest to największy sąsiad Słowacji. Jest to nasz wspólny priorytet. Moim celem jest doprowadzenie do większego porozumienia z Ukrainą i między naszymi krajami" - zadeklarowała.