Polska jest w absolutnej awangardzie państw, które w sprawie Ukrainy mówią głośno na każdym forum międzynarodowym - powiedział we wtorek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Polska współpracuje też gospodarczo z Ukrainą i wspiera ją militarnie - dodał.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku / Radek Pietruszka /PAP

Duda został zapytany w Nowym Jorku przez polskich dziennikarzy o słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który podczas poniedziałkowego spotkania z nim powiedział, że to niesprawiedliwe, że tylko USA pomagają Ukrainie, a Europa nie.

We wtorek na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Trump oświadczył, że USA będą nadal wstrzymywać pomoc finansową dla Ukrainy, którą kazał zamrozić, ponieważ "inne kraje również powinny płacić".

"My wspieramy Ukrainę cały czas od 2014 roku, jeżeli chodzi o integralność terytorialną, bezpieczeństwo. Na pewno jesteśmy w absolutnej awangardzie państw, które w sprawie ukraińskiej mówią głośno, wyraźnie na każdym forum międzynarodowym. Bronimy interesów Ukrainy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, twardo stajemy przy Ukrainie, cały czas żądamy powrotu pod kontrolę Ukrainy terytoriów okupowanych przez Rosję. To nasze stanowisko jest jednoznaczne" - oświadczył Duda.

Jak dodał, Polska współpracuje z Ukrainą gospodarczo, a także wspiera ją militarnie. Jako przykład takiego wsparcia wskazał udział ukraińskich żołnierzy w wielonarodowej brygadzie litewsko-polsko-ukraińskiej, LITPOLUKRBRIG.

"Staramy się wspierać Ukrainę"

"A więc to działanie z naszej strony jest. Przyjeżdżają do Polski na szkolenia żołnierze ukraińscy. Otwarliśmy naszą wojskową służbę zdrowia na potrzeby rannych żołnierzy ukraińskich, czy to w misjach pokojowych, czy w związku z działaniami wojennymi w Donbasie, w okręgu ługańskim. Staramy się wspierać Ukrainę" - powiedział polski przywódca.

Od strony czysto gospodarczej - kontynuował prezydent - jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy Polska, w uzgodnieniu z Amerykanami, prowadzi obecnie wielką inwestycję - gazociąg, który ma połączyć gazoport w Świnoujściu z granicą ukraińską.

"Chcemy, żeby z polskiego gazoportu - a mam nadzieję w przyszłości także z szelfu norweskiego poprzez gazociąg do Danii i dalej Baltic Pipe na nasze zachodnie wybrzeże - żeby gaz, który będzie trafiał do Polski, mógł być transportowany na Ukrainę, tym gazociągiem, który jest w tej chwili w budowie" - powiedział Duda.

Polski prezydent przebywa z wizytą w USA; w poniedziałek spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, a we wtorek m.in. zabierze głos w debacie generalnej na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w Nowym Jorku.

Z Nowego Jorku Marzena Kozłowska