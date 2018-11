Członkostwo byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego w Narodowej Radzie Rozwoju zostało zawieszone - przekazał w czwartek prezydencki minister Błażej Spychalski.

Zdjęcie Marek Chrzanowski /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Jak zaznaczył Spychalski, zawieszenie b. szefa Komisji Nadzoru Finansowego w NRR, która jest gremium konsultacyjno-doradczym przy prezydencie, ma charakter bezterminowy. "Trzeba poczekać na wyjaśnienie sprawy przez odpowiednie organy państwa" - dodał.

Informacja o tym, że Chrzanowski, koordynator sekcji w Radzie, został zawieszony widnieje także na internetowej stronie Narodowej Rady Rozwoju.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący KNF w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

We wtorek po południu Chrzanowski poinformował PAP, że składa dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Premier Mateusz Morawiecki dymisję przyjął.

Według "GW" z nagrania, którego stenogram Czarnecki - właściciel Getin Noble Bank i Idea Bank - przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie, wynika, że Chrzanowski proponował mu następujące przysługi: usunięcie z KNF Zdzisława Sokala - przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo; złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to bank ok. 1 mld zł) oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.

W zamian bankier miałby zatrudnić prawnika wskazanego przez Chrzanowskiego, którego sugerowane wynagrodzenie - "powiązane z wynikiem banku" - miałoby wynosić 1 proc. wartości Getin Noble Banku, czyli ok. 40 mln zł.