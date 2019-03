Dutkiewicz: Uspokajam. Nie jestem tajnym członkiem PiS

"Prezes Kaczyński ogłosił dziś, że Wrocław się zmienił dzięki polityce PiS. Uspokajam wrocławian - nie jestem tajnym członkiem tego ugrupowania" - napisał na Twitterze Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia w latach 2002-2018. W ten sposób Dudkiewicz odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego wypowiedzianych na sobotniej konwencji regionalnej PiS we Wrocławiu.

Zdjęcie Rafał Dutkieiwcz /Łukasz Szeląg /Reporter

W sobotę we Wrocławski Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbyła się regionalna konwencja PiS z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego.



"Kiedy jechałem dziś przez Wrocław, widziałem jak się zmienił" - podkreślił Kaczyński, dodając, że tak zmienia się cała Polska, a "ta zmiana wynika także z polityki rządu PiS".

"Szczególnie tam gdzie ośrodki są mniejsze, bo my nie dzielimy Polaków na tych lepszych i gorszych w zależności do regionu lub w zależności od poglądów. My nie mówimy o nikim, że jest moherowym beretem, choć samym noszeniu moherowego beretu nic złego nie ma, ale wiadomo, że chodzi o symbol - o konserwatywne poglądy" - mówił prezes PiS.