"Na ten moment czekaliśmy!" - napisali pracownicy poznańskiego ogrodu zoologicznego na Facebooku. Skąd taka radość? Dwa tygrysy Gogh i Kan, które nie tak dawno zostały uratowane w dramatycznych okolicznościach po raz pierwszy pojawiły się na nowym wybiegu.

Zdjęcie Transport z tygrysami zatrzymano na granicy polsko-bialoruskiej /Michał Kaczmarek /East News

Ta sprawa wywołała w listopadzie ubiegłego roku wiele kontrowersji. Przypomnijmy, na granicy polsko-białoruskiej utknęło wówczas podczas transportu ciężarówką dziesięć tygrysów. Jak się okazało, jechały z Włoch do Dagestanu, wszystkie były w niewielkich klatkach i w złym stanie.



Ciężarówka została zatrzymana na przejściu w Krotoszynie, bo Białorusini nie chcieli jej wpuścić z powodu braku wymaganych dokumentów. Wtedy też wyszło na jaw, że tygrysy wymagają pilnej pomocy. Jeden tygrys nie przeżył, pozostałe udało się uratować.



Wkrótce siedem z nich trafiło do poznańskiego zoo. Jednak ponieważ nie ma tam odpowiednich warunków, by zapewnić im stały pobyt, na miejscu zostały tylko dwa tygrysy, a pięć przetransportowano do ośrodka w Hiszpanii.

Dzisiaj wreszcie Gogh i Kan mogły wyjść na pierwszy spacer na nowym wybiegu, co władze zoo w Poznaniu udostępniły na filmie zamieszczonym na Facebooku.

Jak czytamy w opisie, Kan był "ostrożny i skupiony". "Chłopaki pufają do siebie i już niedługo - będą razem, taki mamy plan".