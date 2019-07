Minister edukacji Dariusz Piontkowski będzie spotykał się z samorządami ws. braku miejsc w szkołach. - Mam nadzieję, że wspólnie będziemy starali się rozwiązać problemy, które się pojawiły - powiedział w środę szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Pytany w PR24, co rząd zamierza zrobić z problemem uczniów, dla których zabrakło miejsc w szkołach Dworczyk stwierdził, że problem ten dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości.

"Minister edukacji narodowej zapowiedział już spotkania z samorządami, bo to one prowadzą placówki szkolne i to one powinny przygotować placówki do przyjęcia uczniów" - powiedział szef KPRM. Jak dodał, "bardzo duża część samorządów doskonale wywiązała się z tego obowiązku".

Zapewnił, że tam, gdzie są problemy, szef MEN będzie spotykał się z włodarzami miast i za zarządami samorządów. "Mam nadzieję, że wspólnie będziemy starali się rozwiązać maksimum problemów, które się pojawiły" - zaznaczył Dworczyk.

W tym roku, tzw. podwójny rocznik - uczniowie, którzy skończyli szkoły podstawowe i gimnazja - spotkają się w szkołach ponadpodstawowych. Zgodnie z zaleceniami resortu edukacji dyrektorzy szkół zwiększyli liczbę oddziałów w placówkach. Nie gwarantuje to jednak, że wszyscy uczniowie dostaną się do wymarzonych szkół.