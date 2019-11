Expose premiera Mateusza Morawieckiego będzie nakreśleniem wizji nie tylko na najbliższe cztery lata, ale wizji rozwoju Polski również na przyszłość - poinformował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki wygłosi w Sejmie expose. Dworczyk pytany w radiowej Trójce, ile potrwa wystąpienie premiera powiedział, że na pewno nie będzie dłuższe od wystąpienia byłego premiera Donalda Tuska, który - jak mówił - "próbował pobić rekord". "Myślę, że będzie bliższe godzinie" - zaznaczył szef KPRM.

"Będzie to nakreślenie wizji, nie tylko na najbliższe cztery lata, ale wizji rozwoju Polski również na przyszłość" - powiedział Dworczyk.

Na pytanie, czy zostaną powtórzone obietnice z wystąpienia premiera sprzed dwóch lat, Dworczyk powiedział: "Oczywiście znajdą się tam wątki związane z podsumowaniem tych działań, które przez ostatnie cztery lata rząd PiS realizował, ale jednak expose będzie poświęcone wyzwaniom, które stają przed Polską w przyszłości. A jest ich bardzo dużo. Oczywiście dotyczy to polityki międzynarodowej, gospodarki i dotyczy to również demografii. To jest olbrzymie wyzwanie przez wiele osób niedoceniane".

W piątek prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego. We wtorek, po wygłoszeniu przez szefa rządu expose odbędzie się debata, a następnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. W nowym rządzie Morawieckiego będzie 20 resortów. Wicepremierami pozostali: Piotr Gliński, Jarosław Gowin i Jacek Sasin.