Dworczyk o "piątce PiS": Minister finansów zaakceptowała propozycje

- Minister finansów Teresa Czerwińska brała udział w przygotowaniu nowej "piątki PiS", zaakceptowała te propozycje - podkreślił w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Doniesienia o tym, że szefowa MF nie pracowała przy nowej "piątce PiS", uznał za "szum medialny".

Z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że źródła finansowania nowych programów PiS zostały przygotowane poza Ministerstwem Finansów i resort Czerwińskiej się pod nimi nie podpisuje. Według dziennika, minister finansów została "pominięta" podczas planowania nowych obietnic i nie dano jej szansy na weryfikację wydatków.

"Bądźmy poważni, bo czasami to przybiera już humorystyczny wymiar, jak słyszę opowieści różnych komentatorów politycznych, czy też polityków związanych z opozycją, którzy sugerują, że minister została zaskoczona jakimiś informacjami, że propozycje programowe były przygotowane bez wcześniejszego dokładnego przeliczenia i zweryfikowania, czy są środki na ich realizację w budżecie, czy nie" - powiedział Dworczyk w TVP1.

Podkreślił, że Czerwińska - "doskonała ekonomistka, wykładowca uniwersytecki i osoba niezwykle kompetentna, jeśli chodzi o finanse i budżet państwa", brała udział w przygotowaniu nowych propozycji programowych PiS. "Minister Czerwińska brała udział w pracach wąskiej grupy osób, które opracowywały te propozycje programowe i od początku te wszystkie plany, które były przygotowywane, były analizowane pod kątem możliwości budżetu" - podkreślił szef KPRM.

Zapytany, czy szefowa MF akceptowała te propozycje, odparł: "Oczywiście, że tak". Doniesienia o tym, że Czerwińska nie pracowała przy nowej "piątce PiS", uznał za "szum medialny".

Dworczyk wskazał, że "wszyscy najważniejsi ministrowi, zaangażowani w realizacje 'piątki', byli włączeni w prace".

Szef KPRM przekonywał także, że wszystkie propozycje programowe, które PiS wprowadza, "zawsze są dobrze policzone". "Budżet, który jest przygotowywany, zawsze jest w taki sposób dopracowany, że może udźwignąć pomysły i propozycje rządu" - powiedział.

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji partii zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. nową piątkę PiS. Wśród nich znalazły się: wprowadzenie "500 plus" od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu , "trzynastka" dla emerytów oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

