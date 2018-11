​Dworczyk o słowach Tuska: Nie mogę uwierzyć

"Nie mogę uwierzyć, że Donald Tusk przyjeżdża do ojczyzny i w przeddzień Święta Niepodległości jedynym jego przesłaniem są słowa o 'współczesnych bolszewikach'. Cały czas ufam, że jutro wszyscy połączymy się we wspólnym świętowaniu" - napisał w sobotę na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

"Wciąż nie mogę uwierzyć, że Donald Tusk przyjeżdża do Ojczyzny i w przeddzień Święta Niepodległości jedynym jego przesłaniem są słowa o +współczesnych bolszewikach+. Cały czas ufam, że jutro wszyscy połączymy się we wspólnym świętowaniu setnej rocznicy odzyskania Niepodległości" - napisał Dworczyk.

Wcześniej słowa Tuska skomentował wicemarszałek Senatu Adam Bielan.



"Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powinien skupić się na swojej pracy w Brukseli, a nie jątrzyć, nie dzielić Polaków szczególnie w tak ważnym dla nas wszystkich momencie" - powiedział dziennikarzom .



Zaznaczył, że "źle się dzieje", że Tusk próbuje "te swoje dzielące Polaków tezy" przedstawiać w przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Jeśli Józef Piłsudski i Lech Wałęsa mogli pokonać bolszewików, a obaj mieli o wiele trudniejszą sytuację niż jest dzisiaj, to dlaczego wy nie mielibyście dać rady pokonać współczesnych bolszewików" - mówił w sobotę w Łodzi były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk do uczestników Igrzysk Wolności. Apelował, by bronić wolności i praw Polaków oraz polskiej niepodległości.

Były premier wygłosił podczas Igrzysk Wolności wykład "11 Listopada 2018. Polska i Europa. Dwie rocznice, dwie lekcje".

Igrzyska Wolności to interdyscyplinarne wydarzenie z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, polityków i pisarzy.

