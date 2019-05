Dworczyk: Rekonstrukcja po wypracowaniu decyzji między premierem a prezesem PiS

"Do rekonstrukcji rządu dojdzie po wypracowaniu decyzji między premierem Mateuszem Morawieckim a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim - liderem naszej formacji politycznej" - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, może to być tuż przed wyborami do PE albo po nich.

Dworczyk był pytany na antenie radiowej Trójki, kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu. "Wtedy, kiedy zapadnie taka decyzja wypracowywana pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który jest liderem naszej formacji politycznej" - odparł szef KPRM.

"Premier mówił o tym kilkakrotnie, że taka decyzja może zapaść tuż przed wyborami, albo już po tym, jak będziemy wiedzieli, który z ministrów będzie jechał do Brukseli" - powiedział Dworczyk. Pytany, kto zastąpi m.in. szefową MEN Annę Zalewską - kiedy otrzyma mandat w PE - odparł, że jest za wcześnie, aby mówić o konkretnych nazwiskach. Wskazał jednocześnie, że premier "oczywiście myśli, kto powinien zastąpić ministrów wyjeżdżających do Brukseli".

Szef KPRM zapewniał również, że zaplecze ekspertów i polityków, którzy mogą zastąpić wyjeżdżających ministrów w PiS, jest dobre.

W kwietniu premier Morawiecki zapowiedział, że rekonstrukcji rządu należy spodziewać się "w okolicach eurowyborów". "Zobaczymy, kto z ministrów trafi do Parlamentu Europejskiego" - podkreślił szef rządu. Wskazał jednak, że nie można przesądzić, czy zmiany w rządzie będą dotyczyły wyłącznie tych ministrów, którzy dostaną się do PE.

Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego PiS z lutego na listach partii w wyborach do europarlamentu znalazło się m.in. kilkoro ministrów i wiceministrów, w tym wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, czy minister edukacji Anna Zalewska.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.