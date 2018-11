Dworczyk: Żadne zmiany w rządzie nie są planowane

W związku z moją nieprecyzyjną wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych chciałbym podkreślić, że żadne zmiany w rządzie nie są planowane, a decyzje ws. list do europarlamentu jeszcze nie zapadły - napisał w poniedziałek na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Michał Dworczyk i Mateusz Morawiecki /Jacek Domiński /Reporter

W poniedziałek szef KPRM był pytany przez dziennikarza w TVN24 o ewentualne zmiany w rządzie związane z możliwością kandydowania do Parlamentu Europejskiego m.in. wicepremier Beaty Szydło i minister ds. pomocy humanitarnej Beaty Kempy.

"O zmianach w rządzie na pewno będzie informował premier, gdyby do nich miało dojść. One muszą nastąpić. Bo rzeczywiście te osoby, które pan wymienił oraz inne myślą o Parlamencie Europejskim" - powiedział Dworczyk, dodając, że zmiany nastąpią przed kampanią wyborczą do PE.

Podkreślił również, że nie zna dokładnej daty, a decyzje w tej sprawie podejmie kierownictwo partii, w tym premier. Do swojej wypowiedzi Dworczyk odniósł się we wpisie zamieszczonym w poniedziałek wieczorem na Twitterze.

