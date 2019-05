​Dymisja Czerwińskiej? Szydło: To decyzja pana prezesa... pana premiera

Beata Szydło zaliczyła wpadkę na antenie Radia Zet. Pytana o dymisję minister finansów Teresy Czerwińskiej odpowiedziała, że "jest to decyzja pana prezesa". Szybko jednak się poprawiła i dodała, że zdecyduje o tym "pan premier".

Zdjęcie Beata Szydło /fot. Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Beata Szydło w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet komentowała wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Została także zapytana o szeroką rekonstrukcję rządu, co wymusiły dobre wyniki kandydujących do PE ministrów obecnego rządu.

Reklama

Jak we wtorek rano podało RMF FM, rekonstrukcja prawdopodobnie obejmie też minister finansów Teresę Czerwińską. Powodem nie jest jednak mandat europosła.

Już kilka miesięcy temu media spekulowały, że Czerwińska zagroziła swoją dymisją, kiedy usłyszała o wydatkach Skarbu Państwa spowodowanych obietnicami Jarosława Kaczyńskiego w kampanii wyborczej. Jak wówczas informowały media, "piątka Kaczyńskiego" była osią konfliktu między kierownictwem PiS a minister finansów.

Pytana o wtorkowe doniesienia Beata Szydło stwierdziła, że decyzja o dymisji minister finansów należy do... prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Szybko jednak zorientowała się, że zaliczyła wpadkę i poprawiła się na "pana premiera Morawieckiego".