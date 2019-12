​Dyrektor CIS: List KE jest w Kancelarii Sejmu poddany analizie

List Komisji Europejskiej jest w Kancelarii Sejmu, dokument jest adresowany do czterech najwyższych rangą urzędników państwowych w Polsce, w tym marszałka Sejmu. Korespondencja jest poddawana dokładnej analizie - poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

Zdjęcie Kancelaria Sejmu /Jakub Kamiński /East News

Rzecznik KE Christian Wigand poinformował w piątek, że Komisja Europejska zwróciła się w liście do: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji.

Reklama

W liście wiceszefowa KE Viera Jourova zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji.

"List z Komisji Europejskiej jest w Kancelarii Sejmu. Dokument jest adresowany do czterech najwyższych rangą urzędników państwowych w Polsce, w tym marszałka Sejmu. Korespondencja jest poddana dokładnej analizie" - przekazał dyrektor CIS.

W piątek po godz. 5 nad ranem po całonocnych obradach, sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS, nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji.