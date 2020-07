"Tego typu pomyłka nie powinna się zdarzyć - ubolewamy, że doszło do tej niefortunnej literówki. Przygotowania do Zgromadzenia Narodowego idą pełną parą. To spore wyzwanie organizacyjne w niełatwym czasie pandemii. Być może zabrakło nieco koncentracji, należytej uwagi" - napisał na Twitterze dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

Zdjęcie Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka /Agnieszka Sniezko /East News

W ten sposób odniósł się do wpisu europosłanki Róży Thun.

Polityk zamieściła zdjęcie koperty, w której Kancelaria Sejmu wysłała do niej zaproszenie na zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy. Na niej w imieniu europosłanki zrobiono błąd. Napisano "Ruża" zamiast "Róża".

"Ókłony Pani Marszałek Elrzbieta Witek! Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski. Dziękuję, z zaproszenia nie skorzystam" - napisała na Twitterze Róża Thun.