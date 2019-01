Dystrybutor wstrzymał premierę filmu "Escape Room"

United International Pictures, dystrybutor amerykańskiego horroru "Escape Room" w reż. Adama Robitela, wstrzymał - na czas nieokreślony - premierę filmu w Polsce. Decyzję podjęto w związku z tragicznym pożarem, do którego doszło w piątek w koszalińskim escape roomie.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Tomasz Kawka /East News

O wstrzymaniu dystrybucji filmu poinformowała PAP Kinga Zych z United International Pictures.

"Escape room", którego światowa premiera odbyła się 3 stycznia, miał trafić na ekrany polskich kin 11 stycznia. Film w reż. Adama Robitela opowiada historię sześciu osób, które pewnego dnia otrzymują tajemnicze przesyłki z zaproszeniem do otwartego niedawno escape roomu. W nagrodę za rozwiązanie zagadek logicznych i wyjście z pułapki mają otrzymać milion dolarów. Okazuje się jednak, że stawką w grze jest nie tylko majątek, ale również życie uczestników. W filmie występują m.in. Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Tyler Labine i Jay Ellis.

Tragedia w Koszalinie

W piątek w escape roomie w Koszalinie wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło pięć piętnastolatek, a poważnie ranny został 25-letni mężczyzna. W niedzielę Miłoszowi S., wnukowi osoby, która zarejestrowała działalność gospodarczą i prowadziła escape room w Koszalinie, prokuratura postawiła zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób.

Oskarżony Miłosz S.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski poinformował, że są podstawy, by twierdzić, że Miłosz S. "był osobą faktycznie wykonującą czynności w ramach działalności gospodarczej, którą zgłosiła do ewidencji jego najbliższa krewna, i był osobą, która przygotowywała wyposażenie pomieszczeń w tych różnego rodzaju pokojach zagadek". Rzecznik dodał, że Miłosz S. "nie zwrócił uwagi na to, że nie ma tam (w escapie roomie - PAP) właściwego ogrzewania tych obiektów, i że nie ma tam przede wszystkim dróg ewakuacyjnych, które w razie jakiegoś niebezpieczeństwa pozwalałaby uczestnikom opuszczać pomieszczenie rozrywki".

Miłosz S. nie przyznał się do popełnienia czynu, odmówił złożenia wyjaśnień.