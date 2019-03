"'Solidarność' nie pozwoli się dłużej lekceważyć. Jesteśmy gotowi do walki. Musimy przypomnieć rządowi prostą prawdę, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem" - napisał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz do członków tej największej regionalnej struktury związku.

W odezwie, opublikowanej w czwartek przez biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej "S", Kolorz zaapelował do związkowców o udział w zaplanowanej na 4 kwietnia manifestacji przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. "Solidarność" zapowiada, że tego dnia podobne demonstracje odbędą się przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w Polsce.

"Dzisiaj tylko od nas zależy, czy skłonimy rząd do poważnych, konstruktywnych rozmów. Manifestacje przed urzędami wojewódzkimi mają być jasnym i mocnym sygnałem dla rządu, że NSZZ "Solidarność" nie pozwoli się dłużej lekceważyć, że jesteśmy gotowi do walki o realizację kluczowych dla polskich pracowników i polskiej gospodarki postulatów. Musimy uświadomić politykom, że marginalizowanie dialogu społecznego to droga w jedną stronę i prosta recepta na przegranie wyborów oraz utratę władzy. Musimy przypomnieć rządowi prostą prawdę, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem" - napisał do związkowców szef regionu skupiającego ponad 85 tys. członków.

Spotkanie z liderami PiS bez efektów

Kolorz przypomniał, że w styczniu br. "Solidarność" powołała sztab protestacyjno-strajkowy. 25 lutego jego przedstawiciele spotkali się z władzami Prawa i Sprawiedliwości, m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim i z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim na czele.

"W wyniku spotkania powołano dwa rządowo-związkowe zespoły robocze, których celem było wypracowanie porozumienia dotyczącego postulatów 'Solidarności'. Po dwóch rundach negocjacyjnych nie przybliżyliśmy się do tego porozumienia ani o krok. W związku z powyższym 20 marca sztab protestacyjno-strajkowy na nadzwyczajnym posiedzeniu podjął decyzję o przeprowadzeniu 4 kwietnia demonstracji przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju" - napisał przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S".

Jego zdaniem, nie ulega wątpliwości, że wielu członków "S" sympatyzuje z rządem PiS. "Dlatego trzeba jasno i wyraźnie podkreślić - demonstracje 4 kwietnia nie mają charakteru politycznego. W żadnej mierze nie stanowią wsparcia dla któregokolwiek z ugrupowań opozycyjnych. Nasz związek jest gotowy współpracować z rządem i wspierać wszelkie dobre rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że mamy pozostawać bezczynni, gdy tych dobrych rozwiązań w wielu obszarach brakuje. Wówczas mamy nie tylko prawo, ale obowiązek protestować, bez względu na to, która opcja polityczna sprawuje władzę" - podkreślił Kolorz.

Ocenił, że wielu członków Solidarności przyjęło wynik wyborów w 2015 r. "z nadzieją na odbudowę konstruktywnego dialogu społecznego w naszym kraju, który przez wcześniejsze osiem lat praktycznie nie istniał".

"Osiągnięć PiS nikt nie kwestionuje"

Pierwszy okres rządów PiS - według Kolorza - potwierdził, że nadzieje te były uzasadnione, a część ważnych postulatów związku została zrealizowana. "Obniżono wiek emerytalny, odbudowano instytucje dialogu społecznego, rozpoczęto naprawę polskiego górnictwa, podpisano Program dla Śląska. Tych osiągnięć nikt nie kwestionuje. Niestety, z czasem dialog społeczny zaczął być coraz bardziej marginalizowany przez stronę rządową, a postulaty 'Solidarności' pomijane lub lekceważone" - uważa lider regionalnej "S".

Jego zdaniem "rządzący, zamiast szukać porozumienia z partnerami społecznymi w sprawie systemowych rozwiązań dotyczących np. płac w budżetówce, dają podwyżki jednym grupom zawodowym, ignorując postulaty pozostałych".

"To prowadzi wyłącznie do eskalacji konfliktów i niepokojów społecznych. Od miesięcy trwa chaos związany z cenami energii. Przyjęte przez rząd doraźne rozwiązania jedynie odsuwają w czasie drastyczne podwyżki rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Już od przyszłego roku za energię możemy płacić kilkadziesiąt procent więcej. Rząd podejmuje kolejne antywęglowe działania, wpisujące się w unijną politykę dekarbonizacji, która w bardzo krótkim czasie doprowadzi do likwidacji polskiego górnictwa i energetyki opartej na węglu" - wyliczał Kolorz.

"Nasza determinacja zdecyduje"

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S" podkreślił, że Solidarność zawsze dąży do tego, aby najważniejsze problemy polskich pracowników rozwiązywać przy stole negocjacyjnym.

"Nasza determinacja 4 kwietnia zdecyduje o kształcie dialogu społecznego w najbliższych latach. Czy uda się go przywrócić na właściwe tory, z korzyścią dla całego społeczeństwa, czy też politycy po raz kolejny dojdą do wniosku, że wiedzą lepiej i nie muszą już tego społeczeństwa słuchać" - napisał.

Przyszłotygodniowa manifestacja w Katowicach ma służyć też - jak wskazał przewodniczący - upomnieniu się o przyszłość woj. śląskiego. W ocenie Kolorza, "bez realizacji postulatów Solidarności, dotyczących górnictwa, przemysłu energochłonnego czy polityki klimatycznej, region czeka trwała społeczno-gospodarcza degradacja".

"Upomnimy się o to, aby prawo do przejścia na emeryturę nie zależało wyłącznie od osiągniętego wieku, ale też od liczby przepracowanych lat oraz o zachowanie emerytur pomostowych. Będziemy demonstrować w obronie prawa do godnych wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników budżetówki, w tym m.in. nauczycieli, oraz o obniżenie opodatkowania pracy, dzięki któremu wszystkim pracownikom w Polsce zostanie więcej pieniędzy w portfelach" - czytamy w odezwie.

Kolorz zaapelował do członków związku o "pełną mobilizację i maksymalne zaangażowanie w przygotowania do zbliżającej się demonstracji".