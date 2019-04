Działacze Kukiz'15 z Gliwic, Zabrza i Bytomia przyłączyli się do Konfederacji. Według ich lidera Sebastiana Dziębowskiego, jest to ok. 100 działaczy i sympatyków. Wiceszef klubu Kukiz'15 Grzegorz Długi powiedział PAP, że działaczy, którzy odchodzą nie zna z działań na rzecz Kukiz'15.

Zdjęcie Kukiz'15 (arch.) /Stanisław Kowalczuk /East News

W poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie przewodniczący koła poselskiego Konfederacja, b. poseł Kukiz'15 Jacek Wilk ogłosił, że do Konfederacji dołączają byłe struktury Kukiz'15 w okręgu obejmującym miasta: Zabrze, Bytom i Gliwice.

"W sobotę doszło do rozwiązania tamtejszych kół Kukiz'15 i podjęto decyzję, że zasilą (one) Konfederację" - podkreślił poseł Wilk. "To jest etap, bo będą też kolejne przyłączenia" - dodał.

Obecny na konferencji prasowej wiceprzewodniczący rady miasta Zabrze Sebastian Dziębowski przyznał, że dla niego odejście z Kukiz'15 to ciężka decyzja. "Każdy z nas wierzył, że zbudujemy wielką Polskę, że ta oddolność, transparentność będzie czymś ważnym. Niestety okazało się, że te wszystkie rzeczy, o których mówię, zostały utracone, zostały zniszczone przez wiele różnych rzeczy. Ostatnią taką rzeczą była lista do europarlamentu, na którą się nie zgadzaliśmy. Rozmawialiśmy, pisaliśmy oświadczenia w tej sprawie. Niestety posłowie i lider grupy zaakceptował pewną kandydatkę, która jest dla nas bardzo kontrowersyjna" - powiedział Dziębowski.

Poinformował, że osób, które przeszły do Konfederacji jest ok. 100. "To są działacze i sympatycy" - doprecyzował Dziębowski.

Poseł Długi, który jest posłem ze Śląska i "jedynką" Kukiz'15 na śląskiej liście do Parlamentu Europejskiego powiedział PAP, że informacje o transferach do Konfederacji "brzmią jak Prima Aprillis". "Ja tych paru osób w ogóle nie znam z działania na rzecz Kukiz'15. Ciekawe, czy (lider Partii KORWiN, Janusz) Korwin-Mikke, który chwalił się publicznie, że ogląda bardzo dużo pornografii zaprosił ich do wspólnego oglądania" - ironizował.

Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy tworzą: Partia KORWiN, Ruch Narodowy, środowiska związane z b. kandydatem na prezydenta Grzegorzem Braunem, "Skuteczni" posła Piotra Liroya-Marca, środowiska pro-life Kai Godek oraz Federacja dla Rzeczpospolitej Marka Jakubiaka. Politycy wspólnie startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego.