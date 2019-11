W wieżach kontroli lotów, z powodu luki w procedurach bezpieczeństwa, mogą przebywać potencjalnie niebezpieczne osoby - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Wieża kontroli lotów w Katowicach /Tomasz Kawka /East News

Kontrolerzy ruchu lotniczego zwrócili się już w tej sprawie do rządu. Ten z kolei powiadomił Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak czytamy, do wież kontroli lotów, a także do sali operacyjnej, z której sprawowany jest nadzór nad polskim niebem, mogą wchodzić pracownicy firm zewnętrznych - nie są oni szczegółowo weryfikowani pod kątem bezpieczeństwa. W takiej sytuacji mogłoby nawet dojść do sabotażu czy szpiegostwa.

Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej podkreśla, że do najważniejszych pomieszczeń osoby zewnętrzne mogą wejść "tylko z pracownikiem mającym uprawnienia do przebywania w tych miejscach oraz jednoczesną każdorazową zgodą na takie wejście wyrażoną przez supervisora".

W praktyce pracownikom sprzątającym towarzyszy ochrona, przy czym najczęściej są to starsze osoby.

PAŻP wskazuje też, że osoby zewnętrzne przechodzą kontrolę bezpieczeństwa, a cały teren sali operacyjnej jest monitorowany.

Kontrolerzy lotów domagają się procedur szczegółowej weryfikacji pracowników firm zewnętrznych.

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".