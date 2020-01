​"Dziennik Gazeta Prawna": PiS zastosuje trik, by nie ujawniać list poparcia dla KRS

Mimo wyroków uchylających postanowienia prezesa UODO Kancelaria Sejmu prawdopodobnie nie ujawni list poparcia do KRS - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". PiS ma w zanadrzu trik z "wykorzystaniem" Trybunału Konstytucyjnego.

Zdjęcie Prezes TK Julia Przyłębska i prezes PiS Jarosław Kaczyński /Łukasz Szeląg /Reporter

Przypomnijmy - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchlił w piątek postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (byłego radnego PiS Jana Nowaka), które wstrzymywały ujawnienie list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa.

Reklama

To już kolejny wyrok de facto nakazujący Kancelarii Sejmu upublicznienie list budzący ogromne kontrowersje.

Jednak wątpliwe jest, by Kancelaria Sejmu, której szefową jest Agnieszka Kaczmarska (również była radna PiS), zastosowała się do wyroków sądów.

PiS może sięgnąć po trik, który już wcześniej próbowało zastosować. Grupa posłów może zaskarżyć do TK przepisy będące podstawą do upublicznienia listy nazwisk, a TK może wydać zabezpieczenie wstrzymujące wykonanie wyroku nakazującego ujawnienie list do KRS.

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej"