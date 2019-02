Wpływowi samorządowcy z całej Polski rozmawiają o wystawieniu swoich kandydatów w jesiennych wyborach do Senatu - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Przypomnijmy, że w wyborach do Senatu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze - kto zdobędzie najwięcej głosów w swoim okręgu, automatycznie zdobywa mandat, niezależnie od afiliacji politycznej.

Samorządowcy chcą to wykorzystać i wprowadzić w ten sposób do Senatu swoich ludzi.

"Chcemy, by był to masowy ruch w skali kraju, a zasadnicze kryteria są dwa: przywiązanie do idei państwa zdecentralizowanego i chęć odsunięcia PiS od władzy" - mówi "DGP" jeden z zaangażowanych w projekt.

Start w jego ramach rozważa m.in. Wadim Tyszkiewicz, wieloletni prezydent Nowej Soli.

