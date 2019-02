"Dziennik Polski": Część mieszkańców Śląska chce zmiany nazwy województwa

Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, przedstawiciele ziem bielskiej, częstochowskiej i Zagłębia złożyli petycję w związku ze zmianą nazwy województwa śląskiego na śląsko-małopolskie – czytamy w gazecie "Dziennik Polski".

Zdjęcie Widok na Katowice z Urzędu Maista /Tomasz Kawka /East News

"Inicjatorzy akcji postulują nazwę zmiany województwa, gdyż część terenów obcego województwa śląskiego leży na terenach historycznie przynależnych do Małopolski. Chcą także zmiany heraldyki województwa śląskiego, żeby zawierała ona elementy małopolskie" - pisze Jacek Drost w "Dzienniku Polskim"

Reklama

Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego uważa, że taka zmiana byłaby uzasadniona. Wspomina, że z historycznego punktu widzenia duża część ziem, które kiedyś należały do Małopolski, teraz należą do Śląsk.

"Petycja świadczy tylko o tym, że wielu mieszkańców Śląska czuje się Małopolanami. Decyzja co do ewentualnej zmiany nazwy pozostaje w rękach polityków" - komentuje Barczyk.

Inicjatywa została poparta przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Białej, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich, czy Stowarzyszenie Niezależni.

Jerzy Gorzelik, lider Ruchu Autonomii Śląska "nie bardzo wierzy w powodzenie akcji, ale złożenie petycji traktuje jako zachętę do dyskusji"- czytamy w gazecie.

Przypomina również o przeprowadzonej reformacji administracyjnej w trakcie rządów Jerzego Buzka, które podzieliły Śląsk na dwa województwa(śląskie i opolskie). "Trzeba być konsekwentnym: co małopolskie to do Małopolski, a co śląskie to do Śląska. Może to jest właściwy moment do dyskusji nad zmianami granic administracyjnych" - dodał.



Więcej w "Dzienniku Polskim".