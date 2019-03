Dziura w rządowym SMS-owym systemie ostrzegania przed niebezpieczną pogodę. "Uwaga! Dziś wieczorem i w nocy bardzo silny wiatr, unikaj otwartych przestrzeni, zostań w domu jeśli możesz" - takie wiadomości miały być rozsyłane do mieszkańców 10 województw w ten weekend. Tysiące osób alarmują jednak, ze nigdy nie dostały takiego SMS-a.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /East News

Pracownicy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa szukają przyczyn. Nie są na razie w stanie stwierdzić, czy doszło do awarii czy zwykłego niedopatrzenia. W tej sprawie trwają rozmowy z operatorami komórkowymi, odpowiedzialnymi za przekazywanie ostrzeżeń.

Reklama

RCB przyznaje jednak, że problem był - i to spory. Do samego centrum wpłynęło wiele zgłoszeń o braku wiadomości.

Być może tym razem problemem była skala. Jak usłyszał w RCB nasz dziennikarz Paweł Balinowski - to był pierwszy raz, kiedy w ten sposób wysyłano ostrzeżenia do tak wielu odbiorców. SMS-y miały trafić niemal jednocześnie do 10 województw, czyli - w przybliżeniu - do 25 milionów osób.