"Dziwne stworzenie" uchwycone w Tatrach. To pleń

W ostatnim czasie w Tatrach można było zaobserwować pleń, czyli pełzającą masę złożoną z tysięcy maleńkich larw. Film, na którym widać to niezwykle rzadkie zjawisko, opublikował na Facebooku Tatrzański Park Narodowy.

Zdjęcie Pleń zaobserwowana w Tatrach /Tatrzański Park Narodowy /facebook.com

"Pewnie zastanawiacie się, co to za dziwne stworzenie? To pleń - pełzająca wspólnie grupa larw muchówek gatunku ziemiórka pleniówka. Zawsze fascynuje ludzi swoim widokiem" - czytamy we wpisie na Facebooku Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Reklama

"W dawnych czasach uważano, że pleń pełznący w dół doliny jest zwiastunem szczęścia i urodzaju" - wyjaśnia TPN.

Autorami filmu są Aleksandra Jędruch i Tomasz Kosnowicz.

Pleń jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Pierwsze wiadomości pochodzą z XVII wieku, ze Śląska. W Polsce od 1950 roku zaobserwowano około 90 przypadków.

W ubiegłym roku na pleń natknęli się leśnicy z Cisnej w Bieszczadach.

Przyczyna wędrówki larw nie jest znana.

Pleń składa się z tysięcy larw muchówki z gatunku ziemiórki pleniówki, która osiąga wymiary od 2,5 do 4,5 mm. Jaja, które owad składa w sierpniu, po przezimowaniu zamieniają się w larwy.