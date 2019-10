W środę 16 października o godz. 17.30 rozpoczną się przed Sejmem, a także w innych większych miastach kraju protesty pod hasłem "Jesień Średniowiecza". Jego organizatorzy zamierzają w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec planowanych zmian w Kodeksie karnym, które zakładają karę więzienia za "propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Strozyk/ /Reporter

We wtorek odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, zgodnie z którym karane ma być także publiczne propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez osobę małoletnią obcowania płciowego. Obecnie przepis Kodeksu karnego, który jest rozszerzany w projekcie noweli, mówi, że podlega karze ten, kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim.

Projekt noweli Kodeksu karnego powstał z inicjatywy Fundacji Pro-Prawo do Życia, przygotowała go inicjatywa "Stop Pedofilii". Według autorów celem projektu jest "zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją".

W środę posłowie będą głosować nad tym, czy projekt skierować po pierwszym czytaniu do komisji. Blok głosowań zaplanowano na godz. 17.30.

O tej samej godz. przed Sejmem, a także o podobnej porze w wielu innych miastach kraju, m.in. w Szczecinie, Poznaniu czy Olsztynie odbędą się protesty przeciwko takim zmianom. Inicjatorem akcji są: Strajk Kobiet, Kampania Przeciwko Homofobii oraz Studencki Komitet Antyfaszystowski.

"Jako polskie obywatelki i kobiety mieszkające w Polsce, których dzieci cierpią z rąk pedofilów, także tych w sutannach - wciąż bezkarnych - żądamy wyrzucenia tej ustawy do kosza i rzetelnej pracy nad prawem, które będzie chronić niepełnoletnich, zamiast pozwalać państwu na karanie syna/córki za uprawianie seksu ze swoją dziewczyną/chłopakiem" - czytamy na facebookowym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.





Projekt zmian w Kodeksie karnym krytykują także posłowie opozycji.

"Lektura nie pozostawia złudzeń, że chodzi o kryminalizację edukacji seksualnej" - podkreślał Arkadiusz Myrcha z PO.

"Nie pozwolimy na to, żeby karać edukatorów seksualnych, żeby karać nauczycieli, żeby karać lekarzy, bo to, czego potrzebujemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne, to wiedzy" - mówił lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.