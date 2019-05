System VAT-owski został rozszczelniony przez 18 projektów aktów prawnych. Była to akcja celowa. Nie był to przypadek, był to demontaż naszego systemu podatkowego VAT-u - oceniła w środę przed komisją śledczą ds. VAT była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

Zdjęcie Była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch podczas ponownego przesłuchania / Jakub Kamiński /PAP

"Te działania, które następowały w Sejmie, 18 projektów aktów prawnych, rozszczelniły system VAT-owski z poprzedniego, oryginalnego brzmienia. Każdy z nich spowodował istotne luki i owocował stratami budżetowymi. To mogę w tej chwili powiedzieć po przestudiowaniu w ciągu ostatniego miesiąca różnego rodzaju dokumentów, po obserwacji, z którą miałam do czynienia. Była to, można powiedzieć, akcja celowa. Nie był to przypadek. Był to demontaż naszego systemu podatkowego VAT-u" - mówiła Chojna-Duch.

Powiedziała, że opracowania różnych międzynarodowych organizacji, takich jak CASE, Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, "dużo wcześniej" wskazywały na "ogromną skalę" oszustw, wyłudzeń podatkowych i wpływie międzynarodowych organizacji przestępczych, które - po 2009 roku, 2010, 2011 r. - zostały w "jakiś sposób" ograniczone w swoich działaniach w państwach zachodnich.

"Akcja szturmowania rynku polskiego zaczęła się na dobre w 2010, 2011 roku. Wydaje mi się, że była to akcja zorganizowana i w tym celu również przygotowany został jakby grunt, pod tego typu działalność międzynarodowych grup przestępczych, stosujących różne formy takie jak karuzele podatkowe itd." - powiedziała Chojna-Duch.